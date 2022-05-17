Samsung, Kendi Özel İşlemcilerini Üretmeye Başladı!

Samsung, kendi işlemcilerini üreten birkaç akıllı telefon şirketinden biri. Güney Koreli şirket, Samsung Exynos markası altında; amiral gemisi işlemcilerden bütçe dostuna veya orta sınıfa kadar bir sürü işlemciye sahip.

Son zamanlarda şirketin Samsung Galaxy akıllı telefonlarında kendi işlemcilerinin kullanımını artıracağına dair haberler geliyordu. Ayrıca amiral gemisi cihazlar için özel bir işlemci üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Şimdi, Kore’den gelen yeni bir rapor; Samsung Electronics’in Cihaz Çözümleri (DS) Bölümünün özellikle Samsung Galaxy serisi akıllı telefonlar için bir Uygulama İşlemcisi (AP) geliştirmeye başladığını iddia ediyor.

Samsung, yıllardır Exynos işlemciler üretiyor olsa da; şirket henüz üzerinde çalışmaya karar verdiği Galaxy akıllı telefon serisine özel bir işlemci yapmadı. Bu, Apple’ın cihazlara yalnızca Apple’dan güç sağlayan A serisi işlemcilere yaptığına benzer bir taktik.

Ancak, Samsung’un yeni AP’sinin 2025’e kadar piyasaya çıkması beklenmiyor. Genel bir özellik yerine tek bir ürün hattına odaklanan optimizasyon, Samsung’un kesinlikle daha iyi performans ve düşük güç tüketimi sunmasına yardımcı olacak.