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Samsung, Kendi Rekorunu Kırma Eşiğinde!

Güvenilir bir analiste göre Samsung gelir rekorunu açıklamaya hazırlanıyor. Eylül ayında, 16.1 trilyon won'a (yaklaşık 14 milyar dolara) yakın bir gelir elde eden şirket, kendi rekorunu kendisi kıracak gibi görünüyor.

Ayşen Sıla

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Samsung Electronics, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri ve görünüşe göre şirket, rekor gelir rakamlarıyla üç yıl içinde en iyi üç aylık karını açıklamaya hazırlanıyor.

Analistlerin tahminlerine göre, şirketin artan bellek yongası fiyatları ve yeni piyasaya sürülen katlanabilir akıllı telefonları; Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 ile rekor gelir elde edecek. Hatta şirketin şu ana kadar Güney Kore’de; bu iki akıllı telefondan bir milyondan fazla sattığı da söylentiler arasında.

Refinitiv SmartEstimate, tarafından hazırlanan bir rapor; dünyanın en büyük bellek yongası ve akıllı telefon üreticisinin işletme karının Eylül ayında; muhtemelen 16.1 trilyon won’a (yaklaşık 14 milyar dolara) sıçradığını iddia ediyor.

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Bunun doğru olduğu ortaya çıkarsa, şirket bir yıl önce yayınladığı 12,35 trilyon won’dan yüzde 30’luk bir artış; ve 2018’in üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek artışını bildirme yolunda ilerliyor. Gelirin muhtemelen yüzde 11 arttığı söyleniyor.

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KaynakReuters

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