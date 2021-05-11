Samsung, Kenya İçin 1000 Adet Tablet Bağışladı!

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden dünya ile birlikte, iş ve eğitim gibi çeşitli sektörler dijital boyuta geçmek zorunda kaldı. Daha fazla risk altında olan belirli bölgelerde bu geçişe yardımcı olmak için Samsung da kolları sıvadı. Güney Koreli şirket, Kenya’daki Mülteci Gençlik Eğitimi programına yardımcı olmak için 1.000 adet Galaxy Tab yolladı.

Kısa süre önce Newsroom’da yapılan resmi bir duyuruya göre, Güney Koreli teknoloji devi, eğitim için gerekli araçları sağlayarak gençlere yardım etmeye çalışıyor. Böylelikle şirket, cihazları Kenya’daki Dadaab ve Kakuma mülteci kamplarındaki okullar ve toplum merkezleri de dahil olmak üzere 15 farklı konuma ulaştıracak 1000 adet tablet yolladı.

Kakuma ve Dadaab’daki mülteci kampları dünyanın en eski iki kampı ve yaklaşık 380.000 mülteci tarafından işgal edilmiş durumda. Bu büyük nüfusun, bu kamplarda yaşayan bu bireylerin yaklaşık yüzde 40’ı veya yaklaşık 160.000’i okul çağındaki çocuklardan oluşuyor.

Bu kamplarda eğitime yardımcı olacak okullar olmasına rağmen, COVID-19 salgınının neden olduğu kilitlenme nedeniyle okullar dokuz ay süreyle kapatıldı. Şimdi, bu yılın Ocak ayında yeniden açıldıktan sonra bile, okullar hala kırtasiye, ders kitapları ve diğer öğeler gibi öğrenim için gerekli ihtiyaçları sağlamakta zorlanıyor.

Samsung, mülteci öğrencilerin cihazlardan okul sınıflarına katılmalarına ve hatta kapsamlı dijital öğrenme materyallerine katılmalarına olanak tanıyan Galaxy Tab’ları bağışlayarak devreye girdi. UNHCR Kore Temsilcisi James Lynch, “Samsung’un katkısı, küresel bir şirketin teknolojisiyle en savunmasız kişilerin eğitime erişmesine nasıl yardımcı olabileceğinin iyi bir uygulamasıdır. UNHCR Kore, bundan böyle Samsung Electronics ile ortaklık geliştirmeyi dört gözle bekliyor.” dedi.