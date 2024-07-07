Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Samsung Kulaklık Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro Fiyatı Ortaya Çıktı Teknoloji Haberleri Samsung Kulaklık Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro Fiyatı Ortaya Çıktı Emine Emre 1 Görüntüleme

Samsung 10 Temmuz 2024 tarihinde Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyerek yeni ürünlerini tanıtacak. Bu kapsamda yapay zeka teknolojisi Galaxy AI, katlanabilir telefon modelleri, akıllı saat ve kulaklık modelleri kullanıcıya sunulacak. Etkinlikte tanıtılacak olan kulaklıkların da özellikleri ve fiyatı heyecanla bekleniyor. Samsung kulaklık Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro fiyatı tanıtımdan önce ortaya çıktı, işte ayrıntılar…

Samsung Kulaklık Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro Fiyatı Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 katlanabilir telefon modellerini, Galaxy Watch 7 serisi ve Galaxy Watch Ultra akıllı saatleri, akıllı yüzük Galaxy Ring, Galaxy AI yapaz zeka teknolojisi ile Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro kulaklıklarının tanıtımını gerçekleştirecek.

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Bahse konu cihazların bazılarının özellikleri tanıtımdan önce sızdırıldı ve pek çok detay biliniyor. Samsung bluetooth kulaklık modelleri Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro’nun ise fiyatları ortaya çıktı. Bir sosyal medya paylaşımı ile kulaklıkların Güney Kore fiyatları belli oldu ancak cihazlar ülkemizde ne kadara satılacak henüz belli değil. Bahse konu X paylaşımı şu şekilde:

정말 버즈 3, 버즈 3 프로가 이 가격에 나온다면 차라리 할인 할 때 까지 기다릴 듯 pic.twitter.com/UbNkWeAFvw — Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) July 6, 2024

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüye göre Galaxy Buds 3 ve Pro modellerinin perakende listesi fiyatı ortaya çıktı. Buna göre kulaklıkların fiyatları seleflerine göre tutarlı görünmekte. Paylaşımda yer aldığı üzere Samsung Galaxy Buds 3 fiyatı 148 dolar (203.700 KRW) seviyesinde. Galaxy Buds 3 Pro modelinin fiyatı ise 215 dolar (296.700 KRW) dolaylarında.

Yapılan ilgili paylaşımda kulaklıkların fiyatlarının yanı sıra bazı özellikleri de belli olmuş durumda. Bu kapsamda Galaxy Buds 3 kulaklığının SM-R530 model numarası ile geleceği görülmekte. Paylaşımda görülen bir diğer detay da kulalıkların tasarımları. Zarif bir görünüme sahip olan Galaxy Buds 3 kullanıcıya siya ve beyaz olacak şekilde iki renk seçeneği ile sunulacak.

Galaxy Buds 3 Kulaklık Serisi Özellikleri

Galaxy Buds 3 Pro ise SM-R630 model numarası ile perakende listesinde yer almakta. Buds 3’ten farklı olarak Pro modeli yalnızca beyaz renk seçeneği ile sunulmakta. Daha önce ortaya çıkan özelliklerine bakıldığında ise Buds 3 serisinin 24-bit 96 KHz ses iletimi yapan üst düzey kalite kablosuz Codec’i desteklemesi bekleniyor.

Bununla birlikte kulaklıklarda aktif gürültü engelleme (Adaptif ANC), ortam sesi düzenleme ve Adaptif Ekolayzer özelliklerinin olması da beklenmekte. Cihazların ses iletimi için Bluetooth 5.4’ü kullanacağı söylenmekte. Samsung’un yeni kulaklık serisinin diğer özellikleri 10 Temmuz Galaxy Unpacked etkinliğinde belli olacak. Özellikler açıklandığında biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.