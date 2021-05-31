Kore merkezli dev Samsung, 2021 yılının başından beri sunduğu yeni akıllı telefonlar ile ilk çeyrekte oldukça yüksek satış rakamlarına ulaştı. Şirket Avrupa, Afrika ve Orta Doğu pazarlarındaki satışlarını geçen yıla göre %3 arttırarak yıllık bazda %34.7 büyüme gösterdi.

Şirket EMEA bölgesi olarak adlandırılan bu bölgelerde geçen yıl 22 milyon Galaxy akıllı telefon satışı gerçekleştirerek pazarın %29‘una sahip olmuştu. Bu yıl ise şirket satışlarını 30 milyona çıkararak pazarın %32.8‘ine sahip oldu. Samsung açıklanan bu rakamlarla bu yılda Android akıllı telefon pazarının lideri konumunda yer aldı. Şirketi diğer Çin’li üreticiler takip ediyor.

Yayımlanan bu raporda Samsung‘u ikinci sırada Xiaomi 14.4 milyon satış rakamıyla %15.4 pazar payına sahip oluyor. Xiaomi, geçen yıla göre kıyaslandığında yıllık bazda %95.8 bir büyüme gösteriyor. Listenin üçüncü sırasında yer alan Transsion ise ilk çeyrekte 14 milyon satış gerçekleştirerek pazarın %15‘ine sahip oluyor. Şirket geçen yıla kıyasla bu yıl %62.4 büyüme gösterdi. Dördüncü sırada ise Amerika merkezli Apple yer alıyor. Şirket bu yıl yeni bir akıllı telefon sunmadığı için EMEA bölgesinde hem fiyat hem yeni model olmadığından dolayı düşüş yaşamış durumda.

Şirket bu yılın ilk çeyreğinde EMEA bölgesinde 13 milyon satış gerçekleştirerek pazarın %14′üne sahip oluyor. Şirketin yıllık bazda büyümesi ise %33.6 oldu. Samsung‘a kıyasla daha geride kalan şirketin kar imajı daha yüksek durumda. Listenin en sonunda ise Oppo bu yılın ilk çeyreğinde 4.7 milyon satış yaparak pazarın %5.1‘ine sahip oldu. Bu da şirketim yıllık bazda %62.3 oranında büyümesini sağladı. Samsung‘un bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde liderliği elinde tutup tutamayacağı henüz belli değil.