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Samsung, Mesaj ve Medya Yeteneğiyle Apple’ı Solladı!

Samsung, Apple'ın iPhone 14 serisinin ardından akıllı telefonlar için uydu bağlantı alanına girdiğini duyurdu. Ancak şirket, kullanıcıların uydu aracılığıyla tam mesajlar, resimler ve hatta videolar göndermesine olanak tanıdığı için Apple'ın ötesine geçiyor.

Ayşen Sıla

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Apple’ın iPhone 14 serisi ile hayata geçirdiği “Uydu Üzerinden Acil SOS” özelliği popülerlik kazanıyor. Neredeyse her gün bu özellik sayesinde birinin hayatının kurtarıldığını duyuyoruz. Bu, kullanıcıları yeni bir telefon alma zamanı geldiğinde iPhone’u seçmeye yaklaştırıyor.

Kullanıcılarını kaybetmek istemeyen diğer akıllı telefon üreticileri de bu özelliği bünyesine katıyor. Örneğin Huawei kısa bir süre önce yeni telefonlarında Acil SOS özelliğini kullanacağını duyurmuştu. Şimdi de Samsung benzer bir adımı Android cephesinde yarattı.

Samsung, Apple’ın iPhone 14 serisinin ardından akıllı telefonlar için uydu bağlantı alanına girdiğini duyurdu. Ancak şirket, kullanıcıların uydu aracılığıyla tam mesajlar, resimler ve hatta videolar göndermesine olanak tanıdığı için Apple’ın ötesine geçiyor.

samsung

Teknoloji, iletişim kurmak için 5G NTN’yi (karasal olmayan ağlar) kullanıyor, verileri akıllı telefondan uydulara gönderiyor ve ardından hedeflenen alıcıya veya acil durum servislerine aktarmak için yer istasyonlarına geri iletmiyor.

Google’ın Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’da kullanılan modemin aynısı olan Samsung’un Exynos 5300 modemi, uydu bağlantısını destekleyen teknolojiyi sağlıyor. Samsung, bu modemin üzerinde 5G NTN standart tabanlı uydu teknolojisini geliştirip simüle ederek konsept kanıtı da sağladı. Bununla birlikte, Samsung, Exynos modemlerinin gelecekteki sürümlerine dahil etmeyi planladığından, bu işlevsellik mevcut Google telefonlarında kullanılamayacak.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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