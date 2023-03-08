Samsung, Mint Chocolate Paintjob İşbirliği Aksesuarlarını Satışa Sundu

Samsung, yeni kablosuz klavye ve mouseunu satışa sundu. Mint Choco adı verilen seri naneli çikolatalı dondurma tutkunları için nefis bir ziyafet vaat ediyor. Nane renginin çikolata parçalarıyla süslendiği büyüleyici bir tasarıma sahip olan bu seri, hem estetik hem de işlevsellik bazında çığır açıyor.

İşlev satırı, imleç tuşları ve bir gezinme kümesinin yanı sıra bir sayısal tuş takımı da dahil olmak üzere eksiksiz bir tuş setine sahip olan bu klavye, sorunsuz bir yazma deneyimi için ihtiyacınız olan her şeye sahip. Hesap makinesi, medya kontrolü, ses ve ana sayfa düğmesi için özel hızlı tuşlar ile bilgisayarınızda gezinmek tam bir keyif haline geliyor.

Yalnızca 462 gram ağırlığında ve 436 x 125 x 23 mm ölçülerinde olan bu klavye hafif ve kompakt, bu da onu taşımayı kolaylaştırıyor. Makas anahtarı mekanizmasına sahip klavye tasarımı, yumuşak dokunuşlu ve düşük gürültülü tuşlarla dizüstü bilgisayar stili bir his sağlıyor.

Her iki ele uygun tasarımıyla mouse da aynı zamanda hafif ve kompak, yalnızca 49 gram ağırlığında ve 108 x 60 x 26 mm ölçülerinde. Yüksek performanslı bir optik sensör ve üç hassasiyet seviyesi (800 / 1200 / 1600 DPI) ile donatılmış olan bu fare, tüm hareketlerinizde hassasiyet ve doğruluk sağlıyor.

Kablosuz 2,4 GHz teknolojisini kullanan bu mouse, bir dongle gerektirmesine ve Bluetooth muadillerine göre biraz daha zayıf pil ömrüne sahip olmasına rağmen oldukça duyarlı. Samsung’un karakter üzerinde aşınmaya dayanıklı kaplama ve çikolatalı baskı vaadi, cihazınızın uzun süre taze ve canlı görünmesini sağlıyor.

Samsung cihazları şuan için yalnızca Güney Kore’de satışa sundu. Fiyatlarını ise henüz açıklamış değil.