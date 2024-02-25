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Samsung MWC 2024’te Galaxy Ring’i Tanıtıyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
25 Şubat 2024
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Samsung MWC 2024'te Galaxy Ring'i Tanıtıyor

Samsung, bu yıl İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen MWC’de (Mobil Dünya Kongresi) beklenen Galaxy Ring’i tanıtıyor. Önceki söylentiler Galaxy Ring’in EKG, kan akışı takibi, ödeme desteği (ve daha fazlası) ile Temmuz ayında piyasaya sürülebileceğini iddia ediyordu, ancak Samsung’un resmi gönderisinde belirtildiği gibi bu giyilebilir cihazın neyle ilgili olduğunu görmek için dört ay daha beklemeye gerek yok gibi görünüyor.

Samsung MWC 2024'te Galaxy Ring'i Tanıtıyor

Galaxy Ring resmi olarak tanıtılıyor

Galaxy Ring’in ilk kez halka açık sergilenmesinin yanı sıra, MWC 2024’teki Samsung Galaxy Experience standına gelen ziyaretçiler, Galaxy AI’yı uygulamalı olarak deneyimleyebiliyor.

Samsung Electronics’in Mobil eXperience İş Birimi Başkanı ve Başkanı olan Samsung TM Roh şunları söylüyor: “En yeni Galaxy ürünlerimiz ve yeniliklerimiz, mobil yapay zekanın gücünü açığa çıkararak kullanıcıların günlük yaşamlarında yeni olasılıklara kapı açmasını sağlıyor. Bu yıl MWC’de Galaxy S24 serisi de dahil olmak üzere portföyümüzde Galaxy AI’yi sergilemekten heyecan duyuyoruz ve bu cihazların daha iyi, daha akıllı ve bağlantılı bir gelecek sağlamada ne kadar güçlü olduğunu kanıtlıyoruz.”

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