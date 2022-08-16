Samsung Odyssey Ark Oyun Monitörü Görücüye Çıktı

Samsung, popüler Odyssey serisinden yeni bir oyun monitörünü piyasaya sürdü. Yeni model, 1000R kavisli 55 inç ekrana sahip ilk kavisli oyun monitörü olan Odyssey Ark olarak adlandırılıyor.

Güney Koreli teknoloji devinin en yeni oyun monitörü, 165Hz yüksek yenileme hızını destekleyen kavisli bir ekrana sahip 55 inçlik bir panele sahip. Diğer özellikler arasında 1 ms tepki süresi (GtG), tamamen yeni bir kokpit modu, Ark Kadranı ve yenilikçi bir kontrol paneli var. 1000R kavisi sayesinde şirket, sürükleyici bir oyun deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Odyssey Ark ayrıca Samsung’un yoğun LED’leri kontrol eden Quantum Matrix teknolojisiyle birlikte geliyor. Monitör ayrıca Odyssey Ark’ın sinema deneyimini geliştirmeye yardımcı olan Mat Ekran ve Sound Dome teknolojisine sahiptir. Hatta 60W 2.2.2 kanal ile surround ses deneyimini geliştirmek için AI Sound Booster ve Dolby Atmos’a sahip.

Samsung Gaming Hub ile gelen bu yeni oyun monitörü, oyuncuların Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik ve Amazon Luna‘dan oyun bulup oynayabileceği bir oyun akışı keşif portalı da vaat ediyor. Samsung 55 inç Odyssey Ark 4K UHD Oyun Monitörü şu anda Samsung online mağazasında ön siparişe açıldı ve 3.499 Dolar fiyat etiketine sahip.