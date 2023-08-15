Samsung Odyssey Neo G9, 57 inç monitör satışa çıktı!

Samsung, bu yılın başlarında Odyssey Neo G9 G95NC monitörünü tanıtmıştı. Ancak kavisli oyun monitörü şimdiye kadar satın alınamıyordu. Firmanın Odyssey Neo G9 modeli nihayet raflarda yerini alıyor, işte tüm detaylar burada.

Sonunda satışa çıktı!

Güney Koreli teknoloji şirketi, 2023 CES etkinliğinin ardından Odyssey Neo G9 G95NC’nin satışına başladı. Şu an itibariyle, yeni oyun monitörü 3.219 Euro’luk yüksek bir fiyat etiketi taşıyor. Bu kadar yüksek bir fiyata rağmen yeni monitör son derece sağlam bir donanım barındırıyor.

Kavisli oyun monitörü, 1000R kavise sahip 57 inçlik devasa bir ekran vaat ediyor. Bu panel, Mini LED panelinden 1.000 nite kadar tepe parlaklık çıkışı sağlıyor. Bu ekran, etkileyici 240 Hz yenileme hızıyla birlikte 7.680 x 2.160 çözünürlük (140 PPI ile 8K çözünürlük) ile geliyor. Ayrıca model, VESA DisplayHDR 1000 sertifikasını da destekliyor.

Neo G9, 1000000:1 kontrast oranına ve 1ms tepki süresine sahip. Ultra geniş ekranı 32:9 en boy oranı ve kayıpsız Görüntü Akışı Sıkıştırması için DisplayPort 2.1 bağlantısını destekliyor.