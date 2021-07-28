Samsung Odyssey Neo G9 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, Odyssey Neo G9 oyun monitörünü Güney Kore’deki kendi pazarında piyasaya sürdü. Yeni monitör, Odyssey G9’un üst modeli olarak satışa dunuldu. Her iki model de birkaç benzerliği paylaşıyor,ancak Neo G9, önceki modele göre büyük bir gelişme gibi görünüyor. Odyssey Neo G9, Samsung’un ilk Mini-LED oyun monitörü olarak geliyor ve G9’dan daha yüksek kalitede genel çıktı sunuyor. 49 inçlik Neo G9’daki Quantum Mini-LED (QLED+) ekran, Odyssey G9’da bulunan QLED ekranın geliştirilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor.

Quantum Mini-LED kavisli ekran, ultra geniş 32:9 En Boy Oranı ile 5K’ya kadar çözünürlük sunabiliyor. Samsung Odyssey Neo G9, gelişmiş görüntü netliği için bir VA paneli ve 2048 yerel karartma bölgesi kullanıyor. Yeni oyun monitörü, en yüksek parlaklık için VDE (Almanya) sertifikasına sahip ve HDR10 ve HDR10+ video içeriğini destekliyor.

Oyun monitörü ayrıca 240 Hz yenileme hızını, otomatik düşük gecikme modunu ve Adaptive Sync‘i de destekliyor. Önceki modelden daha yüksek kaliteli giriş sunan iki HDMI 2.1 bağlantı noktasına sahip. Ayrıca iki USB 3.0 bağlantı noktası ve 1 DisplayPort 1.4 da bulunuyor.

Monitör, 4K 120Hz oyun oynamayı destekliyor ve oyuna özgü çeşitli özellikler de vaat ediyor. Bu özelliklere Siyah Ekolayzer, Super Arena Gaming UX, düşük giriş gecikme modu, Yenileme Hızı Optimize Edici ve Ekran Boyutu Optimize Edici dahil. Odyssey Neo G9, kendisine bir oyun konsolu bağlandıktan hemen sonra düşük gecikmeli oyun moduna otomatik olarak geçebiliyor.

Yeni Samsung Odyssey Neo G9 oyun monitörü, 100×100 VESA montajına sahip ve stand, oyuncunun tercihlerine uyacak şekilde döndürme ve eğme ayarını destekliyor. Samsung Odyssey Neo G9 oyun monitörü 29 Temmuz’dan itibaren ön siparişe sunulacak. Fiyatı ise 2500 dolar olarak belirlendi.