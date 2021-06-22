Samsung, OLED Yerine QLED Ekranları Tercih Ediyor!

Bilindiği üzere geçtiğimiz ay Samsung‘un artan TV ekranı talebi için LG ile görüştüğü ve LG Display‘den OLED panel siparişi vereceği konusunda anlaşma yapacağı söylentileri sızdırılmıştı. Bugün ise şirket bu anlaşmayı yalanladı ve kendi ürettikleri QLED panellerin OLED teknolojisinden daha iyi olduğunu açıkladı.

Visual Display Başkanı Jong-hee Han, LG ile anlaşacakları haberlerini birçok kez yalanmamıştı. Bugün şirket yetkilisi “QLED TV‘lerimizin OLED TV‘lerden daha iyi görüntü kalitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz.” dedi. Bununla birlikte “LCD fiyatlarının arttığı doğru ve zor bir durumla karşı karşıyayız, ancak 1 numaralı şirket olarak bunun üstesinden gelebilecek kapasitemiz var” şeklinde konuştu.

Daha önce sızdırılan haberlerde Samsung‘un, LG Display‘den 2 veya 3 milyon OLED panel siparişi yapacağı yer alıyordu. Bu sipariş edilecek olan OLED TV‘ler ilk olarak bu yılın ikinci çeyreğinde ve 2022‘nin ilk çeyreğine kadar piyasaya sürüleceği bildiriliyordu.

Ancak bugün yapılan bu açıklamalar durumun hiç de öyle olmadığını gösteriyor. Ayrıca bazı kaynaklarda Samsung‘un bu anlaşmadan vazgeçmesini LG‘nin bu yıl düşürdüğü kâra bağlıyor. Aynı zamanda Samsung‘un yeni QLED teknolojisini piyasada daha fazla satmak için OLED‘i istemediği söyleniyor.