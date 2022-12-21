Samsung, Pokemon ve Star Wars Temalı Aksesuarlarını Piyasaya Sürdü

Samsung, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Watch 5 ve Galaxy Buds için Pokemon ve Star Wars temalı kılıf ve kayış sunuyor. Pokemon temalı kılıflar, popüler seriden ilham alan renkli tasarımlara sahip ve her birinin fiyatı 49,99 dolar. İşte detaylar…

Bu aksesuarlar, 26 Aralık’tan itibaren sınırlı sayıda Samsung’un web sitesinde satışa çıkacak. Kılıflar, cihazları korurken aynı zamanda stil vaat etmek için tasarlanmış.

Kılıflara ek olarak Galaxy Watch 4 ve Watch 5 için Pokemon temalı bir kayış da bulunuyor. Bu kayış 49.99 dolar fiyat etiketine sahip ve kılıflarla neredeyse aynı görünüyor. Kayış, yüksek kaliteli deriden yapılmış ve saate şık bir dokunuş katmanın yanı sıra rahat kullanım için tasarlanmış.

Bu Pokemon temalı kılıflar ve kayış, serinin hayranlarının Pokemon’a olan sevgilerini göstermeleri ve cihazlarına biraz eğlence katmaları için harika bir yol. Ayrıca hayatınızdaki tüm Pokemon hayranları için mükemmel bir hediye.

Samsung ayrıca birkaç Star Wars temalı kılıf ve kayış da piyasaya sürdü. Galaxy Z Flip 4 için Star Wars temalı yüzük kılıfının fiyatı 39,99 dolar ve fırtına askerleri, Ölüm Yıldızı ve Yıldız Destroyerleri tasarımlarıyla turuncu ve beyaz renklere sahip. Bu kılıf noel temalı ve Millenium Falcon kayışı da 19,99 dolara satılıyor ve Star Wars serisinden ikonik uzay aracını içeriyor.