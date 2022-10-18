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Samsung şimdiye kadarki en hızlı LPDDR5X DRAM’ı duyurdu

Samsung, Snapdragon mobil platformlarında 8,5 Gb/sn çalışma hızında LPDDR5X DRAM doğrulamasını tamamlayarak LPDDR bellek için yeni pazarların kapısını açıyor.

Ahmet Ekinler

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Samsung şimdiye kadarki en hızlı LPDDR5X DRAM'ı duyurdu

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Samsung, LPDDR5X’i LPDDR5’in doğal bir evrimi olarak geliştirdiğini duyurdu ve bugün şirket, DRAM yongalarının doğrulamayı tamamladığını duyurdu.

Yeni bellek, DRAM için endüstrinin en yüksek hızı olan 8,5 Gbps hıza ulaşıyor. Mart ayında ulaşılan maksimum 7.5 Gbps hızını rahatlıkla aştı.

LPDDR5X teknolojisi piyasada yeni değil, hatta bir grup akıllı telefon bu platformu benimsedi, ancak yeni bellek, minimum dahili yeniden tasarımla daha da yüksek hızların elde edilmesini sağlayacak.

Samsung’a göre LPDDR5X’in düşük güç tüketimi ve yüksek performans seviyeleri, akıllı telefonların (PC’ler, sunucular ve otomobiller) ötesindeki uygulamalar için uygun olmasını sağlıyor.

Samsung Bellek Ürün Planlama Ekibi Başkan Yardımcısı Daniel Lee, Qualcomm ile 8,5 Gbps LPDDR5X DRAM’in geliştirilmesi konusundaki ortak çabalarının şirketin pazardaki kullanılabilirliğini bir yıldan fazla hızlandırmasını sağladığını açıkladı.

Qualcomm Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Ziad Asghar, San Diego şirketinin yonga setlerinde yeni en hızlı belleği destekleyen mobil endüstrideki ilk şirket olduğunu ekledi.

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KaynakGsmarena

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