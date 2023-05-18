Samsung, Snapdragon 8 Gen 4 işlemciler üretebilir

Son raporlar, Samsung‘un Galaxy S25 serisinin belirli modelleri için Snapdragon 8 Gen 4 işlemci üretmek üzere Qualcomm ile ortaklık kurabileceğini gösteriyor. Bazı Galaxy S24 telefonlarında Samsung’un kendi Exynos 2400 işlemcisine sahip olması beklenirken Samsung potansiyel olarak bir yıl sonra özel Snapdragon işlemciler kullanmaya devam edebilir ve bu işlemcilerin bir kısmı Samsung Foundry tarafından üretiliyor.

Tipster Revegnus tarafından paylaşılan içeriden bilgilere göre Snapdragon 8 Gen 4 işlemci, TSMC’nin 3nm (N3E) işlemi kullanılarak üretilecek. Öte yandan, Snapdragon 8 Gen 4 For Galaxy modelinin Samsung Foundry’nin 3nm GAP (3GAP) sürecini kullandığı söyleniyor.

Bu gelişme, Samsung Foundry’nin 3nm düğümünün hem performans hem de verimlilik açısından TSMC’nin 3nm sürecine potansiyel olarak rakip olabileceği anlamına geliyor. Bununla birlikte, Galaxy S25’in çıkmasına daha iki yıl olduğundan ve 2024’ün sonlarında daha somut bilgiler ortaya çıkacağından, bu ayrıntıların dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini belirtmekte fayda var.

Söylentiler doğru çıkarsa, bu, Apple’ın iPhone 6s’in A9 işlemcisine yaklaşımına benzer şekilde, bir şirketin aynı çip için iki farklı tedarikçiyi istihdam ettiği ilk örnek olacak. Bu durumda, bazı A9 yongaları Samsung’un 14nm işlemi kullanılarak üretilirken, diğerleri TSMC’nin 16nm işlemi kullanılarak üretildi. Samsung yapımı A9 çipi daha küçük bir boyuta sahipken, TSMC’nin çipleri biraz daha iyi güç verimliliği sunuyordu.