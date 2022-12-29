Samsung, Snapdragon 8cx Gen 3 yonga setine sahip Galaxy Book2 Pro 360’ı tanıttı

Samsung, Intel destekli Galaxy Book2 Pro 360‘ı Şubat ayında piyasaya sürdü, ancak şimdi neredeyse kullanıma hazır yeni bir sürümü mevcut – gücünü Qualcomm’un Snapdragon 8cx Gen 3 yonga setinden alacak. Yeni model Güney Kore’de duyuruldu ve 16 Ocak’ta piyasaya sürülecek.

8cx Gen 3, Windows-on-ARM cihazları için ilk 5nm yonga setiydi ve geçen yılın sonlarında piyasaya sürüldüğünde önemli performans iyileştirmeleri getirdi. 2. Nesil ile karşılaştırıldığında +%85 çok çekirdekli CPU performansı, +%60 GPU performansı sunuyor ve NPU 29 TOPS’ye çıktı.

Aynı dizüstü bilgisayarın Intel sürümüyle karşılaştırıldığında, fiziksel olarak 13,3″ modeliyle aynıdır – yalnızca 1,04 kg ve 11,5 mm ile süper hafif ve incedir. Ve adından da anlaşılacağı gibi, AMOLED ekran 360° dönebilir, böylece birlikte verilen S Pen kalemi ile notlar almak için bir tablet olarak kullanılabilir.

Pil ömrü gözle görülür şekilde arttı – Snapdragon destekli dizüstü bilgisayar, tek bir şarjla 35 saate kadar video oynatabilir, Intel modeli ise 21 saatte zirveye ulaşır. Bu aynı zamanda yerleşik 5G ve Wi-Fi 6E desteği ile üstün bağlantıya sahiptir.

Bu model, Windows 11 ile birlikte geldiği için kurumsal kullanıma uygundur ve Microsoft’un donanımları sabit yazılım düzeyine kadar kilitleyen Güvenli Çekirdekli PC özelliklerini takip eder. Bu Windows’un sunduğu en yüksek güvenlik düzeyidir.

Yine Snapdragon 8cx Gen 3 ile Samsung Galaxy Book2 Pro 360, 16 Ocak’ta Güney Kore’de 1,89 milyon KRW (yaklaşık 1.500$) fiyatıyla piyasaya sürülecek. Küresel pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağı ve bunun ne zaman olabileceği net değil.