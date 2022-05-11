Samsung The Wall 2022 Bugün Görücüye Çıktı!

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen; Integrated Systems Europe (ISE 2022) fuarında Samsung, çok sayıda yeni ticari teşhir ürününü tanıttı. Ürün, IWB ve IAB modellerinde bulunan; ticari bir mikro LED ekran olan “The Wall” adına sahip.

Samsung The Wall 2022, kullanıcıya özel bir çözünürlükle en iyi görüntü kalitesi vaat ediyor. Ekran maksimum 2000 nit parlaklık ve 120Hz maksimum yenileme hızı ile geliyor. Akıllı TV, HDR10/10+ desteği getiriyor ve maksimum 4K 110 inç veya 8K 220 inç boyutlarında mevcut.

Samsung The Wall, Muti-View ile 20 bit renk derinliğini işleyebilen; yerleşik bir Mikro AI işlemciye sahiptir. TV, ticari kullanım için çok uygun olan dört dinamik sinyal kaynağını aynı ekranda işleyebilir.

Duvar Hepsi Bir Arada (IAB) üç modelde mevcut: 4K 146 inç; 2K 146 inç ve 2K 110 inç seçenekleri var. Tüm modeller, 59 mm gömülü kalınlığa sahip 16:9 en boy oranında geliyor. TV’ler ayrıca bir S-Box medya oynatma modülü ile birlikte geliyor ve ekleme desteğine sahip.

Samsung, microLED’in yakın gelecekte LCD ve OLED ekranların yerini alacağını tahmin ediyor. MicroLED ekranların, LCD ve OLED ekranlara göre daha ince ve daha enerji verimli olmaları gibi birçok avantajı var. MicroLED ekranlar; LCD ekranların güç tüketiminin yalnızca onda birini tüketiyor ve OLED’lerinkine yakın bir renk doygunluğuna sahip.

Ekran teknolojisi aynı zamanda OLED’ler gibi tek bir ışık yayan birim için kendi kendini aydınlatma olanağı da vaat ediyor. Ayrıca, geleneksel ekranlarda kullanılan arka ışık ve renk filtrelerini ortadan kaldırmak için mikron boyutlu LED ışıklar kullanıyor ve sınıfının en iyi görüntü efekti var.