Samsung Tv’lerde Google Duo ile Görüntülü Görüşebileceksiniz

Samsung yeni teknolojiler konusunda öncü firma olmaya devam ediyor. Samsung’un yeni televizyonlarında google duo uygulamasını desteklemesiyle yüksek görüntü ve ses kaliteli görüntülü görüşme yapılabilecek. Samsung’un üst seviye görüntü kalitesine sahip olan AU8000 modeli ve üstündeki 2021 model TV seçenekleri görüntülü görüşme özelliğini sunuyor. Böylece tablet,akıllı telefon ve bilgisayar ile yapılan görüntülü görüşmelere bir alternatif daha geldiğini söyleyebiliriz.

Samsung Tv’lerde Google duo ile görüntülü görüşme nasıl yapılır ?



Kamera ve Mikrofonunuzu televizyonunuzun USB bağlantı noktasına bağladığınızda televizyonunuz otomatik olarak kamera ve mikrofonunuzu tanıyacak.

Görüntülü aramayı başlatmak için önce telefonunuzdaki Google Duo uygulamanızı TV’ye bağlayın. Google Duo -> Settings -> Account -> TV sign in

Not: Telefonunuz ile Televizyonunuz Aynı Wifi ağında olmalıdır.

Google Duo uygulamasını Televizyonunuz ile bağladıktan sonra ister televizyonun Google Duo uygulamasından ister telefonun Google Duo uygulamasından istediğiniz kişileri seçerek Tv’de görüntülü görüşme başlatabilirsiniz.

Karşı tarafın sizi arayabilmesi için Google Duo uygulamasının indirilmiş olması ve Duo hesabından sizi eklemiş olması gerekiyor.

Bizce Televizyon fiyatları teknolojinin gelişmesiyle katlanarak artarken keşke televizyona dahili olarak mikrofon ve kamera eklenseydi, Televizyonun uygulama menüsünden otomatik google duo ile bağlantı kurup görüntülü görüşmeye başlansa daha kullanışlı olmaz mıydı?. Sizce hangisi daha kullanışlı ? Lütfen yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın.