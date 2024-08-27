Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Samsung VR Başlığı Geliyor: 16 GB RAM, Snapdragon XR2+ Gen 2 İşlemci! Teknoloji Haberleri Samsung VR Başlığı Geliyor: 16 GB RAM, Snapdragon XR2+ Gen 2 İşlemci! Emine Emre 4 Görüntüleme

Güney Koreli dev teknoloji şirketi Samsung’un VR başlığı üzerinde çalıştığı daha önce ortaya çıkmıştı. Cihaz şimdi de GeekBench’te görüldü. 16 GB RAM ve Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemci ile Samsung VR başlığı geliyor. Markanın bu cihazı ile sanal gerçeklik dünyasında büyük yankı uyandırması bekleniyor.

Samsung VR Başlığı Geliyor: 16 GB RAM, Snapdragon XR2+ Gen 2 İşlemci!

Teknolojinin en gelişmiş cihazlarından olan VR başlıklar son dönemde oldukça popüler hale geldi. Samsung da bu alanda rekabete girmekten kaçınmayarak yeni VR başlığı geliştirmeye başladı. Samsung’un XR başlık üzerinde çalıştığı hali hazırda bilinmekteydi. Şimdi ise cihaz GeekBench platformunda gözlendi.

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GeekBench platformunda ortaya çıkan cihazın bazı özellikleri belli oldu. Bu kapsamda öncelikle Samsun sanal gerçeklik gözlüğünün SM-I130 model numarasına sahip olduğunu söyleyelim. Bunun dışında cihazın, Qualcomm’un son teknoloji başlıklar için geliştirdiği en güçlü işlemcilerden biri olan Snapdragon XR2+ Gen 2 yonga seti ile geleceğini belirtelim.

16 GB RAM belleğe sahip olan Samsung VR gözlük, Android 14 işletim sistemi barındıracak. GeekBench test sonuçlarına bakıldığında VR gözlüğün, tek çekirdekte 1088, çok çekirdekte ise 2093 puan aldığı görülmekte. Snapdragon işlemcinin gücünü de buradan anlayabiliriz.

Daha Gerçekçi Bir Sanal Deneyim!

Güçlü bir performansa sahip olduğu görülen Samsung sanal gerçeklik gözlüğünde bulunan yonga setinin 2.4 GHz’lik çalışma hızına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte cihazda bulunan Adreno 740 GPU sayesinde VR gözlüğünün son derece gerçekçi ve akıcı bir deneyim sunması bekleniyor.

Samsung XR gözlüğünün ortaya çıkan özelliklerine baktığımızda güçlü ve yüksek bir performans sunacağı söylenebilir. Geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirilen Samsung etkinliğinde markanın mobil departman başkanı TM Roh, yeni bir XR cihazının 2024 yılında görücüye çıkacağını duyurmuştu. Bahse konu genişletilmiş gerçeklik platformunun Samsung VR başlığı olduğu söylenebilir.

Samsung VR Gözlük Ne Zaman Çıkacak?

Samsung’un yeni VR başlığı Google, Qualcomm ve Samsung iş birliği neticesinde kullanıcıya sunulacak. Konu hakkında bazı açıklamalarda bulunan Google kıdemli başkan yardımcısı Rick Osterloh, Google ile Samsung iş birliğinin başka bir boyuta taşındığını ve bu kapsamda mobil bilişim alanında yepyeni bir dönemin başladığını işaret etti.

Samsung yeni VR gözlüğü henüz resmi bir şekilde açıklanmış değil ancak GeekBench’te görülmüş olması çıkışının yakın olduğu izlenimi veriyor. Samsung, söz konusu cihazla piyasada güçlü bir rekabet ortamı oluşturacak gibi görünüyor. Çıkış tarihi ya da başlık hakkında yeni bir detay ortaya çıktığında sizlere buradan duyuruyor olacağız.