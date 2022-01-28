Samsung vs Apple savaşları devam ediyor!

Counterpoint Research ve Omdia’nın bir raporuna göre; geçen yıl tedarik zinciri sorunlarına rağmen akıllı telefon pazarı yıldan yıla büyümeyi başardı. Raporlara göre, pazarın genel kazananları Apple ve Samsung’un olağan ikilisiydi. Samsung’un 2021’de genel olarak öne çıkması ve Apple’ın yılın son üç ayında hakimiyet kurmasıyla bu gerçekleşti.

Kimin kazandığı ve kimin ikinci olduğu bir bakış açısı meselesine bağlı. Pazarın tamamına yıllık olarak bakıldığında; Samsung ve Apple sırasıyla 271 milyon adet; ve 238 milyon adet satışla ilk sırada yer aldı.

Yıl sonuna doğru iPhone; satılan 87 milyon ürünle domine etti. Aynı dönemde Samsung’un 67 milyon ila 69 milyon birimi perişan olmasa da; iPhone 13‘ün örneğin Galaxy A52 gibi bir şey üzerindeki fiyat farkı; çift aynı rakamlara yakın satış yapsa bile Apple’ın daha fazla yararlanacağı anlamına geliyor.

İyi yıllara sahip olanlar sadece Apple ve Samsung değildi. Xiaomi, ABD’de satılmamasına rağmen 2021’de bir bütün olarak 190 milyon satış toplayan bronz madalya sahibi Honor da küresel bir canlanma gördü ve şimdi Huawei’den ayrıldıktan sonra ilk 10 akıllı telefon üreticisi arasında yer alıyor.