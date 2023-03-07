Samsung, Waterproof Ultra Dahil Üç Yeni Galaxy Tab S9 Modeli Hazırlıyor

Samsung, yüksek kaliteli Android tabletleriyle tanınıyor ve görünüşe göre şirket, yakında çıkacak olan Galaxy Tab S9 serisi ile oyununu bir sonraki seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Son raporlara göre yeni seri, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus ve Galaxy Tab S9 Ultra olmak üzere üç modelden oluşacak.

Yaklaşan Galaxy Tab S9 serisi ile ilgili teknik özellikler hala bilinmiyor. Ancak, toz ve su geçirmezlik için resmi bir IP derecesine sahip olacaklarını biliyoruz. Bu doğruysa, önceki modellere göre önemli bir gelişme olan Samsung’un ilk su geçirmez amiral gemisi tabletleri olacaklar.

Samsung’un en güçlü cihazları için Ultra markasını kullandığı düşünüldüğünde, bir Ultra modelinin eklenmesi şaşırtıcı değil. Galaxy Tab S9 Ultra, muhtemelen en üst düzey özellikler sunacak, ancak bu özelliklerin ne olacağını henüz bilmiyoruz.

Galaxy Tab S9 serisinin çıkmasına daha aylar varken, beşinci nesil katlanabilir modeller, Galaxy Watch 6 serisi ve Galaxy S23 FE ile birlikte bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Önümüzdeki aylarda gelecek tabletler hakkında daha fazla bilgi elde etmeyi umuyoruz.