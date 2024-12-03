Kısa bir zaman önce ortaya çıkan raporlara göre 3 teknoloji devinin, yani Samsung, Google ve Qualcomm’un bir akıllı gözlük üzerinde çalıştığı duyulmuştu. Bu üç şirketin kullanımı kolay, Meta’nın Ray Ban’ına benzeyen bir gözlük üretmek istediklerini biz de sizlere duyurmuştuk. Şimdi ise bahse konu iş birliği ile geliştirilen Samsung XR akıllı gözlüğü tanıtım tarihi belli oldu. Peki bu gözlük ne zaman kullanıcıya sunulacak, bakalım…

Samsung XR Akıllı Gözlüğü Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!

Apple’ın 2024’ün Şubat ayında Vision Pro’yu duyurmasının ardından gözler ezeli rakibi Samsung’a çevrildi. Bu kapsamda Samsung, Google ve Qualcomm iş birliği ile yeni bir akıllı gözlüğün piyasaya çıkacağı, bu üç markanın “kullanımı kolay, günlük kullanıma uygun” bir akıllı gözlük tasarladığı duyulmuştu. Geçtiğimiz Kasım ayında da bu konuda bir rapor ortaya çıkmıştı.

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Bahse konu rapora göre Samsung, Google ve Qualcomm Ray Ban Meta akıllı gözlüğe rakip olacak bir gözlük tasarlamakta. Bilindiği üzere Apple Vision Pro günlük kullanıma uygun, ergonomik bir tasarıma sahip değil ve cihaz, fiyatının da etkisiyle beklenen ilgiyi göremedi. Aslında Samsung XR akıllı gözlüğü kullanıcının ilgisini daha çok çekecek bir cihaz olacak.

Yeni gelen bilgilere göre heyecanla beklenen Samsung yeni akıllı gözlüğünün tanıtım tarihi sızdırıldı; cihazın Sasmung Galaxy S25 Slim ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Marka S25 Slim modelini 2025 Ocak ayında tanıtacağını duyurmuştu ve şimdi Meta Ray Ban rakibi gözlük de 2025’in ilk ayında lanse edileceği söylenmekte. Ancak açıklamalara göre gözlük fiziksel olarak tanıtılmayacak.

Gözlükte Qualcomm AR1 İşlemci, Google AI Gemini Bulunacak!

Samsung, bu yıl piyasaya sunduğu Galaxy Ring akıllı yüzüğünü yıl başında gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurmuş ancak fiziki olarak göstermemişti. Akabinde yüzük Ağustos ayında piyasaya çıkarıldı. Samsung yeni akıllı gözlüğünde de benzer bir tanıtım stratejisi bekleniyor. Yani cihaz 22 Ocak 2025 tarihinde lanse edilecek ancak piyasaya sürülmeyecek. Bununla birlikte çıkış tarihi ise henüz kesin belli değil.

Samsung akıllı gözlüğü çıkış tarihi net olmasa da 2025’in 3. çeyreğinde kullanıcıya sunulması beklenmekte. Cihazın çıkışı heyecanla beklenecek zira oldukça ilgi çekici özelliklere sahip olması bekleniyor. Ergonomik, günlük kullanıcıma uygun ve yüksek performans sunması beklenen gözlükte Qualcomm AR1 işlemci yer alacak. Ayrıca sızıntılara göre Samsung bu gözlükte 12 MP çözünürlüklü Sony IMX681 kamerasını kullanacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre gözlük, Samsung’un özel bir yazılımı ile gelecek ve bahse konu yazılımın ise 2024 bitmeden sızdırılması bekleniyor. 50 gr civarında bir ağırlığa sahip olması beklenen gözlükte herhangi bir ekran bulunmayacak ancak AI teknolojisi ile donatılması bekleniyor. Burada ise Google devreye giriyor ve Google’ın yapay zekası Gemini Samsung XR gözlüğünde bulunacak. Google Gemini’nin gözlükte; ödeme desteği, hareket tanıma ve benzeri gibi işlevleri yerine getirmesi bekleniyor.