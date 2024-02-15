Sanal / karma gerçeklik gözlüklerin popülarite kazanması pek çok teknoloji markasını bu alana yönlendirdi. Bu kapsamda Samsung da Google ve Qualcomm ile birlikte bir XR gözlüğü geliştirme çalışmalarına başlamıştı. Samsung, söz konu başlığı Galaxy S23 tanıtım lansmanında duyurmuştu. Marka, XR gözlüğü çıkış tarihi ile alakalı herhangi bir açıklama yapmasa da söylentiler 2023 yılı sonunda piyasaya çıkması yönünde idi; ancak görüldüğü üzere bu söylenti gerçekleşmedi. Samsung XR başlığını geliştirmek için Immersive Team’i kurdu.

Samsung XR Başlığını Geliştirmek için Immersive Team’i Kurdu

Samsung’un bir XR başlığı geliştirme sürecinde olduğu zaten bilinmekte idi. Ancak markanın XR başlığı için ayrı bir ekip kurduğu söylenmekte. Aslında 2023 yılı bitmeden bu uzatılmış gerçeklik başlığının çıkması bekleniyordu ancak bu konudaki söylentilerin aslı çıkmadı. Şimdi ise Samsung’un Immersive Team adı altında bir ekiple geliştirme çalışmalarını yürüttüğü söylenmekte.

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Samsung’un ilk XR başlığı olacak bu cihaz bilindiği üzere Google ve Qualcomm iş birliği içerisinde geliştirilmekte. Samsung’un bu yeni kurduğu ve yalnızca XR başlığı ile ilgilenecek olan ekibi, markanın akıllı telefon geliştirme faaliyetlerini yürüten Samsung MX departmanı altında kurduğu belirtilmekte. Immersive Team başlangıçta birkaç kişiden oluşmakta idi ancak şu anda 100 kişiye yakın bir sayıda. Belirtilene göre de başlığın piyasaya çıkma prosesini hızlandırmak için ekipte bulunan kişi sayısının artırılacak.

Immersive ekibine Samsung’un bazı departmanlarında çalışan uzmanların dahil edildiği belirtilmekte. Bu departmanlar arasında pazarlama, planlama, teknoloji geliştirme gibi bölümler yer almakta.

Samsung XR Gözlüğü Ne Zaman Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung XR başlığını 2024’ün ikinci yarısında tanıtmayı planlıyor. Marka, katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6’nın tanıtım lansmanında XR gözlüğünü de tanıtacak. Samsung XR gözlüğü fiyatı henüz belli değil ancak Apple Vision Pro’dan daha uygun olması bekleniyor.

Samsung XR Gözlüğü Beklenen Özellikleri

Samsung XR gözlüğü özellikleri henüz marka tarafından açıklanmadı. Ancak bir takım sızıntılara göre bazı özelliklerinden bahsedelim…

Bazı raporlara göre Samsun XR gözlüğünde 3500 piksel, 1.03 OLEDoS ekran kullanılacak. Samsung Display’in sahip olduğu eMagin şirketi tarafından geliştirilmiş olan bu ekran CES 2024’te tanıtılmıştı. Ekran özellikleri kapsamında her göz için 4.3K çözünürlük ve 90 fps hız özellikleri belirtilmekte.

Samsung XR gözlüğün Qualcomm Snapdragon XR2+ işlemciden güç alması bekleniyor. XR başlığında kullanılacak olan işletim sisteminin ise karma gerçeklik gözlükleri için geliştirilen Android sürümü olacağı düşünülmekte. XR gözlüğün 12 ms tepki süreli tam renkli bir geçiş için gerekli olan kamera sensörlerine sahip olması beklenmekte.

Düşük tepki süresine sahip olan ve Qualcomm’un yeni nesil ISP’sinin bulunacağı XR başlığında, güçlü GPU ve NPU’nun yanı sıra Wi-Fi 7 bağlantısının bulunması beklenmekte. Apple Vision Pro’nun rakibi olacak Samsung XR başlığının fiyat bakımından daha uygun olması beklenmekte.