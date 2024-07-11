Samsung dün, 10 Temmuz, düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında yeni nesil teknoloji ürünlerini tanıttı. Uzun zamandır heyecanla beklenen etkinlikte akıllı yüzükten, katlanabilir telefona kadar pek çok yeni ürün lanse edildi. Etkinliğe damga vuran teknolojilerden biri de Galaxy AI oldu. Galaxy Unpacked’da marka, XR başlığı (karma gerçeklik gözlüğü) hakkında da açıklamada bulundu; Samsung XR gözlüğü 2024 sonunda tanıtacak. İşte detaylar…

Samsung XR Gözlüğü 2024 Sonunda Tanıtacak

Teknoloji devlerinden biri olan Güney Kore’li Samsung, genişletilmiş gerçeklik (XR) gözlüğü geliştirmekte olduğunu 2024 başlarında duyurmuştu. Yeni nesil teknoloji ürünlerinden olan Samsung’un XR başlığı yıl başından bu yana heyecanla bekleniyor.

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Samsung Paris’te düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinin sonunda XR gözlüğü için heyecanlandıran bir haber verdi. Samsung 2024 yılı bitmeden XR gözlüğünün tanıtımının yapılacağını duyurdu. Gözlük 2024 yılından önce piyasaya çıkacak mı henüz bilinmiyor ancak, bu yılın sonunda tanıtılıp 2025 yılının başında kullanıcıya sunulma ihtimali yüksek. Samsung bu genişletilmiş gerçeklik başlığı ile neler sunacak? XR gözlüğü özellikleri nasıl olacak? Bu soruların cevaplarına bakalım…

Samsung XR Gözlüğü Özellikleri

Samsung XR gözlüğü işlemci kısmında Snapdragon XR2 Gen 2+ çip setinin bulunması bekleniyor. Snapdragon XR2 Gen 2+, Qualcomm’un kısa bir zaman önce çıkarmış olduğu yeni nesil güçlü bir işlemci. Bahse konu genişletilmiş gerçeklik gözlüğü işletim sistemi kısmında ise başlık, XR gözlükleri için Google’ın özel olarak geliştirdiği bir Android sürümü ile gelebilir.

XR gözlüklerinin önemli noktalarından biri elbette ekranları. Daha net görüntü için ekran özellikleri oldukça önemli. Samsung’un söz konusu XR gözlüğü ekran kısmında ise Samsung Display yan kuruluşu olan eMagin üretimi bir ekran kullanılabileceği düşünülmekte. Bu kapsamda 3.500 ppi piksel yoğunluğu bulunan Mikro OLED ya da OLEDoS ekranlarını yeni nesil Samsung XR cihazında görebiliriz.

Samsung’un bu genişletilmiş gerçeklik gözlüğü üst segment bir cihaz olacak ve fiyatının da çok düşük olmayacağı düşünülüyor. Karma gerçeklik gözlüğü Samsung XR başlığın büyük ihtimalle Galaxy akıllı telefonlar ve de laptoplarla çalışacak gibi görünüyor. Peki Samsung XR gözlük Apple Vision Pro’ya rakip mi olacak?

Samsung XR Gözlüğü Apple Vision Pro’ya Rakip mi Olacak?

Uluslararası pazara yeni açıklan Apple Vision Pro 3500 dolarlık etiketi ile oldukça fiyatlı bir ürün. Üst seviye özellikleri ile piyasaya sunulan Apple Vision Pro ilgi çekse de beklenen satış rakamlarına ulaşamadı. Apple hali hazırda Vision Pro’nun daha ucuz versiyonu üzerinde çalışmakta.

Samsung XR gözlüğünün tüm özellikleri henüz bilinmiyor; marka bu konuda yeterli açıklamalarda bulunmadı. Bunlardan dolayı henüz Samsung XR başlığının piyasada kendini nerede konumlandırdığı belli değil. Cihazın özelliklerini detaylı bir şekilde öğrenmek için biraz beklememiz gerekecek gibi görünüyor.