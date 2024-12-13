Samsung, Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğüne rakip olacak bir XR gözlüğü tasarlıyor. Qualcomm ve Google ile bu proje için işbirliği yapan Samsung’un bu yeni başlığı hakkında kısa bir süre önce sizlere bir içerik sunmuş ve gözlükten bahsetmiştik. Şimdi ise cihaz hakkında yeni detaylar ortaya çıktı ve Samsung XR gözlüğü Project Moohan duyuruldu. İşte ayrıntılar…

Samsung XR Gözlüğü Project Moohan Duyuruldu!

Samsung XR gözlüğü namı diğer Project Moohan özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Samsung cihaz hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Buna göre Project Moohan Qualcomm’un Snapdragon XR2 Plus Gen 2 işlemcisinden gücünü alacak. Cihaz hakkında daha önce çıkan bilgiler doğrultusunda Samsung’un XR gözlüğünü geliştirmek için Quacomm ve Google ile iş birliği yaptığı bilinmekte. Apple Vision Pro’ya rakip olarak tasarlanan başlık hakkında bilinenleri açıklayalım…

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Samsung Project Moohan XR başlığı Apple Vision Pro’nun güçlü bir rakibi olacak. Apple Vision Pro yüksek fiyatı, yeterince kullanışlı olmaması ve benzeri gibi özelliklerinden dolayı piyasada yeterince rağbet görmedi. Samsung ise bu eksikliklerden yola çıkarak Apple’ın ulaşamadığı pazar payına sahip olmayı hedefliyor. Project Moohan XR Vision Pro’ya güçlü bir rakip olarak geliyor.

Rekabetçi bir fiyatla ve özelliklerle piyasaya gelecek olan Samsung XR gözlüğü Snapdragon XR2 Plus Gen 2 yonga setini barındıracak. Cihazda Google’ın işletim sistemi Android XR yer alacak ve bu sayede Android Studio, ARCore, Unity ve benzeri gibi uygulamalar cihazda kullanılabilecek. Samsung karma gerçeklik gözlüğü yapay zeka teknolojileri Galaxy AI ve Gemini desteklerine de sahip olacak.

Project Moohan Ne Zaman Çıkacak?

Ergonomik bir tasarım ile gelecek olan Project Moohan, ince bir yapıya sahip olacak. Bu özellikleri ile Vision Pro’dan pozitif ayrışıyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra Samsung akıllı gözlük fiyat bakımından da daha erişilebilir olacak. Bu anlamda Vision Pro’nun büyük rakibi olacak; zira Vision Pro 3500 dolarlık etiket fiyatı ile sınırlı bir kullanıcı kitlesine hitap etmekte.

Project Moohan çıkış tarihine geldiğimizde ise bu konuda henüz net bir açıklama bulunmadığını belirtelim. Ancak cihazın 2025 Ocak ayında lanse edilmesi bekleniyor. Samsung Ocak ayında bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyebilir ve bu etkinlikte tanıtılacak cihazlardan birinin de Samsung XR başlığı olduğu söylenmekte.