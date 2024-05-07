Samsung Yapay Zeka Galaxy AI Hangi Telefonlarla Uyumlu?

Samsung yapay zekası Galaxy AI, 2024 yılının başında Galaxy S24 serisi ile birlikte tanıtılmıştı. S24 modeli ile hali hazırda uyumlu olan yapay zeka, One UI 6.1 işletim sisteminin bir parçası olduğundan dolayı bu işletim sisteminin kullanıldığı diğer Samsung cihazlarla da uyumlu olacak. Bu kapsamda Samsung yapay zeka Galaxy AI hangi telefonlarla ve tabletlerle uyumlu, içeriğimizde listeledik. İşte detaylar…

Samsung Yapay Zeka Galaxy AI Hangi Telefonlarla ve Tabletlerle Uyumlu?

Samsung’un yapay zekası Galaxy AI, markanın amiral gemisi telefon serisi S24 ile hali hazırda uyumlu. S24 serisinden sonra piyasaya sürülecek olan amiral gemisi serilerine de bu teknoloji uygun olacak. Ancak Samsung eski serilerine de Galaxy AI’ı getirmeyi planlıyor. Galaxy AI, işletim sisteminin bir parçası olduğundan dolayı bu işletim sisteminin var olduğu cihazlara da gelecek.

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Galaxy AI’ın S24 serisi haricindeki telefon ve tabletlere de gelebilecek oluşu kullanıcılar için oldukça sevindirici bir haber oldu. Bu kapsamda bahse konu yapay zeka özelliği kısa bir zaman öne S23 serisine ve katlanabilir telefon Z Fold 5 serisine gelmişti.bunların dışında Galaxy AI özelliği S21 serisine de gelecek ancak birtakım eksiklikleri olabilir.

Samsung kullanıcılarını heyecanlandıran bu haber için marka bir açıklamada bulundu. Buna göre Galaxy AI özelliği, 2022 yılı ve sonrasında piyasaya sürülen Samsung cihazlara gelebilir. Bu tarihten önceki cihazlar ise bahse konu özelliğe sahip olamayacak.

Galaxy AI Alacak Telefon ve Tabletler

Peki Samsung’un hangi cihazları Galaxy AI özelliğini aldı ya da alacak? Bu cihazları şu şekilde listeleyebiliriz:

Galaxy S24 series

Galaxy S23 series

Galaxy S22 series

Galaxy S21 series

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Tab S9 series

Galaxy Tab S8+ series

Samsung Battery AI Özelliği Geliyor

Samsung’un Galaxy AI yapay zeka teknolojisi Samsung’un çeşitli cihazlarına gelmeye devam ederken marka önümüzdeki yıl Battery AI özelliği ile kullanıcının karşısına çıkmayı planlıyor. Battery AI olarak adlandırılan yapay zeka paketi Galaxy AI’ın yeni versiyonunda yer alacak.

Bu özellik sayesinde marka cihazın performansını etkilemeden batarya kullanım süresini artırmayı planlıyor. Yapay zeka teknolojisi ile gerçekleştirilmesi planlanan bu özellik ile batarya kullanımında yüzde 5 – 10 arası bir artış hedeflenmekte. Galaxy AI, Galaxy S24 serisi ile birlikte tanıtılmıştı, Battery AI özelliğinin ise S25 serisi ile tanıtılması bekleniyor.