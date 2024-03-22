Samsung Yapay Zeka Hızlandırıcı Çipi İle Nvidia'ya Meydan Okuyor

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Samsung’un ilk şirket içi yapay zeka hızlandırıcı çipi Mach-1 hakkında bazı ayrıntılar bu hafta başında ortaya çıktı. Samsung’un bu ürünle amacı, NVIDIA’nın AI hızlandırıcı pazarındaki hakimiyetini kırmak ve kendisini bu segmentteki baskın oyunculardan biri haline getirmektir. Görünüşe göre en az bir şirket Samsung’un üzerinde çalıştığı şeye ikna oldu ve aksi takdirde NVIDIA’ya gidecek olan Mach-1 için Yapay Zeka hızlandırıcı siparişlerini kilitlemeye karar verdi. Bu anlaşmanın potansiyel değerinin 752 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Samsung yapay zeka işlerini büyütüyor

Samsung’un bu yılın sonuna kadar Koreli internet devi Naver Corp.’a Mach-1 yapay zeka hızlandırıcı çipini 752 milyon dolara varan bir anlaşmayla tedarik edeceği bildiriliyor. Bu anlaşma aynı zamanda Naver’ın AI çipleri için NVIDIA’ya olan bağımlılığını azaltmasına da yardımcı oluyor.

Çift kaynak kullanımı yarı iletken pazarlarında yaygın bir uygulamadır. Hiçbir şirket, bulunabilirlik ve fiyat endişeleri nedeniyle tek bir tedarikçiye aşırı derecede bağımlı olmak istemez. İşte bu nedenle Samsung, mobil cihazları için üst düzey Qualcomm yonga setlerini Exynos ile dengeliyor ve Naver da yapay zeka hızlandırıcıları için NVIDIA’nın ötesine bakıyor.