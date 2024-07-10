Samsung Galaxy Unpacked etkinliği sonunda gerçekleşti ve teknoloji devinin pek çok yeni nesil cihazı ve teknolojisi tanıtıldı. Etkinliğe damga vuran teknolojik yeniliklerden biri de Galaxy AI oldu. Yeni cihazların neredeyse hepsinde kullanılan ve yıl sonuna kadar 200 milyonu aşkın cihazda kullanılması beklenen Samsung yapay zeka teknolojisi Galaxy AI özellikleri oldukça merak edilmekte. Yapay zeka teknolojisi hakkında tüm merak edilenler içeriğimizde…

Samsung Yapay Zeka Teknolojisi Galaxy AI Özellikleri Neler?

Galaxy Unpacked etkinliği yeni nesil cihaz ve teknolojileri ile 10 Temmuz’a damgasını vuran bir organizasyon oldu. Samsung etkinlikte katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy X Fold 6’yı, giyilebilir teknoloji ürünleri olan Galaxy Ring ile Galaxy Watch Ultra ve Watch 7’yi, kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro’yu tanıttı.

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Etkinlikte tanıtılan en önemli şeylerden biri ise Galaxy AI oldu. Yapay zeka teknolojisi Galaxy AI, Samsung’un gözdesi oldu. Galaxy AI, bahse konu cihazların hepsinde kullanılarak fark yaratmış durumda. Hayat kolaylaştıran ve teknolojik cihazları başka bir boyuta çıkaran Galaxy AI ne işe yarar, özellikleri nelerdir, bakalım…

Samsung cihazlarına teknolojik yenilik getiren ve getirecek olan yapay zeka teknolojisi Galaxy AI, 2024 yıl sonuna kadar ücretsiz sunulacak. Etkinlikte Samsung’un yaptığı açıklamaya göre 2025 yılına kadar Galaxy AI, 200 milyon civarında Samsung cihazında kullanılabilir durumda olacak. Söz konusu teknoloji internet bağlantısı olmaksızın , çevrim dışı halde iken 16 dili konuşabilecek.

Samsung’un aktardığı bilgilere göre 2025 yılına girmeden evvel Galaxy AI’ın konuşabildiği dil sayısı artırılacak. Peki Galaxy AI Türkçe konuşabilecek mi, Türkçe dil desteği bulunacak mı? Bu konuda henüz bir açıklama bulunmuyor. Farklı dillerde konuşabilmenin yanı sıra Galaxy AI, bazı mesajlaşma uygulamalarında yapay zeka destekli cevap tavsiyeleri, Samsung Notlar uygulamasında çizim desteği sağlayabiliyor.

Galaxy AI Kullanıcı Deneyimini Bir Üst Seviyeye Çıkarıyor

Samsung Notlar uygulamasındaki çizim yardımı sayesinde kullanıcı Galaxy AI ile basit bir çizim gerçekçi bir resim haline getirebiliyor. Galaxy AI’ın Samsung giyilebilir teknoloji cihazları akıllı saatlerinde gösterdiği hünerler ise oldukça ilgi çekti. Bu kapsamda Galaxy AI teknolojisi ile donatılmış olan Samsung akıllı saatler; kişiselleştirilmiş sağlık deneyimleri sunmakta. Bu bağlamda kullanıcının genel sağlık durumu daha bütünsel bir şekilde incelenebilecek.

Galaxy AI teknolojisi Samsung Sağlık Uygulaması’nın beyni gibi bir görev yaparak Samsung giyilebilir teknoloji cihazları ve akıllı saatleri kullanıcılarının genel vücut sağlıkları hakkına fikir verebilecek. Samsung Galaxy AI yapay zeka teknolojisi ile kullanıcı deneyimini başka bir boyuta çıkardı desek, sanırım yanlış olmaz.