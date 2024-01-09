Samsung Yapay Zekalı Akıllı Ev Robotu Ballie Tanıtıldı!

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Günümüzün en büyük teknoloji devlerinden biri olan Samsung çıkardığı teknoloji ürünleri ile piyasayı domine etmekte. Bugünkü yazımızda sizlere Samsung'un yeni çıkaracağı akıllı ev robotu olan Ballie hakkında bilgi vereceğiz.İlk olarak Ballie'nin özelliklerinden bahsedelim; Evin içinde rahatça gezebilen Ballie önünde bulunan kamera sayesinde evde bir yerlere takılmadan odalarda gezebilmekte. Bunun yanında evinizde herhangi bir olayda sizlerin cep telefonlarınıza direkt olarak görüntü ...

Günümüzün en büyük teknoloji devlerinden biri olan Samsung çıkardığı teknoloji ürünleri ile piyasayı domine etmekte. Bugünkü yazımızda sizlere Samsung’un yeni çıkaracağı akıllı ev robotu olan Ballie hakkında bilgi vereceğiz.

İlk olarak Ballie’nin özelliklerinden bahsedelim; Evin içinde rahatça gezebilen Ballie önünde bulunan kamera sayesinde evde bir yerlere takılmadan odalarda gezebilmekte. Bunun yanında evinizde herhangi bir olayda sizlerin cep telefonlarınıza direkt olarak görüntü aktarabilmekte.

Ev temizliğinde de yardımcı olan ev robotu bir şeyler döküldüğü zaman süpürge makinesine komut vererek kirlenen bölgeyi temizlemesini sağlamakta. Bunun yanında evdeki akıllı sistemleri, elektronik cihazları klima, ışık, bulaşık makinesi gibi birçok teknoloji aletini yönetebilmekte tabi ki sizin emriniz ile bunlar gerçekleşebilir.

Son olarak Ballie’nin çıkış tarihi hakkında açıklama yapmayan Samsung yayınladığı fragmanda zaten görsel çizim olarak Ballie’yi tanıttı.