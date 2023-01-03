Samsung Yapay Zekalı Fırını Görücüye Çıkardı – Çok Hızlı & Çok İyi

Samsung, pek çok etkileyici özelliğe sahip en yeni fırınını satışa sundu. Yeni Samsung AI fırın, kullanıcının ne pişirildiğine dair bir videoyu canlı yayınlamasına da olanak tanıyor. Yani tam anlamıyla müşterisine herşeyi vaat eden bir yapıya sahip. Yeni fırın, 7 inçlik bir ekrana ve dokunmatik kontrollerle donatılmış. Özelleştirilebilir mutfak aletlerinden oluşan yeni bir serinin parçası olduğunu da belirtelim.

Bu fırın, havayla kızartma, buharla pişirme ve havayla sous vide dahil olmak üzere çeşitli pişirme yöntemleriyle geliyor. İçinde, pişirme işleminin canlı akışını sağlayabilen bir AI kamerası bile var. Kamera neyin piştiğini algılayabiliyor ve optimum pişirme ayarları önerebiliyor. AI kamera, yiyeceklerinizin yanmasını önlemek için uyarı bildirimleri de gönderiyor. Duvar fırınının ekranı, fırının içinde ne piştiğini takip etmek için görsel medya da sağlıyor.

Samsung’un yeni fırını, SmartThings uygulaması aracılığıyla uzaktan kontrol edilebiliyor. Fotoğraf ve video seçenekleri yemek meraklıları için zengin bir kaynak sağlıyor. Fırın ayrıca, pişirilen yiyeceğe dayalı egzersiz istatistikleri ve diyet hedefleri için Samsung Health entegrasyonu da vaat ediyor.

Samsung ayrıca birkaç başka ürünü de tanıttı. Duvara Monte Davlumbaz, 4 Kapılı Flex buzdolabı da bu serinin bir parçası olmayı başardı. Yeni duvar montajı, maksimum 65dB ses ile diğer cihazlarla eşleşecek şekilde tasarlanmış. Dakikada 700 fit küp havalandırma oranına sahip ve akıllı Samsung ocak ile senkronize oluyor. Tüm ürünler bu yılın ortasında resmen satışa çıkacak.