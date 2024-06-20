Samsung Yeni 34 İnç Monitörünü Avrupa’da Satışa Sundu!

Samsung, Fransa’da yeni 34 inçlik modelinin tanıtımıyla Odyssey OLED G8 monitör serisini genişletti. Bu, 32 inçlik Odyssey OLED G8’in bu yılın başlarında piyasaya sürülmesinin ardından gelen ilk monitör oldu.

Model numarası LS34DG850 olan (G85SD olarak da bilinir) yeni monitör şu anda Fransa’da 1068 euro fiyat etiketiyle satışa çıktı. Üreticinin önerdiği perakende satış fiyatı 1.299 euro olarak listeleniyor. Ayrıntılı teknik özellikler henüz açıklanmasa da ürün listesi 3.440 x 1.440 çözünürlüğü ve 175 Hz yenileme hızını doğruluyor.

Samsung muhtemelen bu yeni modeli en yeni nesil QD-OLED panel teknolojisiyle donatacak. İlk nesille karşılaştırıldığında bu paneller çeşitli potansiyel iyileştirmeler sunuyor:

Gelişmiş görüntü kalitesi için farklı bir piksel yapısı

Daha fazla parlaklık ve daha düşük güç tüketimi için “Ultra verimli EL” teknolojisi

IntelliSense AI 2.0 teknolojisi yanma riskini daha da azaltır

Bu özel modelde yer almasa da üçüncü nesil QD-OLED paneller, yapay zeka algoritmaları aracılığıyla daha iyi yanma direnci ve gelişmiş enerji verimliliği için “kuantum geliştirme” teknolojisini sunuyor. Ek olarak, daha yüksek piksel yoğunluğuna olanak tanıyan ve 32 inçlik bir ekranda 4K çözünürlüğü mümkün kılan bir “mikro noktalı mürekkep püskürtme işlemi” kullanıyorlar.

Varsayılan panel teknolojisine dayanan yeni 34 inç Odyssey OLED G8‘in, orijinal 2023 modeline kıyasla üstün görüntü kalitesi, artırılmış parlaklık, azaltılmış güç tüketimi ve artırılmış dayanıklılık sunması beklenebilir.