Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Samsung Yeni Akıllı Saatleri ve Kulaklıkların Fiyatı Ortaya Çıktı Teknoloji Haberleri Samsung Yeni Akıllı Saatleri ve Kulaklıkların Fiyatı Ortaya Çıktı Emine Emre 3 Görüntüleme

Samsung 10 Temmuz 2024 tarihinde Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyerek yeni cihazlarını tanıtacak ve piyasaya sürecek. Bu kapsamda Samsung katlanabilir telefonu, Galaxy Watch 7, Watch Ultra akıllı saati, Buds 3 ve Buds 3 Pro kulaklıkları kullanıcı ile buluşacak. Ancak söz konusu etkinlik öncesinde Samsung yeni akıllı saatleri ve kulaklıkların fiyatı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Samsung Yeni Akıllı Saatleri ve Kulaklıkların Fiyatı Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğine çok kısa bir zaman kaldı ve bu etkinlikte teknoloji devinin yeni ürünleri lanse edilerek piyasaya sürülecek. Katlanabilir telefonlar, akıllı saatler ve kulaklıkların tanıtılacağı etkinlik 10 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Samsung Galxy Unpacked etkinliğinde heyecanla beklenen Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra akıllı saatlerin ve Buds 3 Pro kulaklığın fiyatları bir e-ticaret sitesinde ortaya çıktı.

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Avrupa’da faaliyet gösteren bir e-ticaret sitesinde yer alan perakende satış fiyatları listesinde bahse konu cihazların da muhtemel satış fiyatları ortaya çıktı. Sitede görüldüğü üzere Galaxy Watch Ultra’nın LTE modeli Titanyum Beyazı, Titanyum Grisi ve Titanyum Gümüşü olmak üzere 3 farklı renk opsiyonu ile gelecek. Sitede yer alan fiyat listesine göre Galaxy Watch Ultra LTE fiyatı 689 Euro – 699 Euro bandında olacak.

Samsung yeni akıllı saati Galaxy Watch 7 ise krem, yeşil ve gümüş renkleri ile piyasaya sürülecek ve bununla birlikte söz konusu cihaz 40 mm ve 44 mm olacak şekilde iki farklı boyut seçeneği ile gelecek. Sitede yer aldığı üzere Galaxy Watch 7 40 mm’lik versiyonun fiyatı 314 Euro civarında ve 44 mm’lik olan versiyonun fiyatı ise 344 Euro civarında olacak.

Samsung Galaxy Buds 3 – Buds 3 Pro Fiyatı Belli Oldu!

Söz konusu e-ticaret sitesinde yer alan bir diğer cihaz ise Samsung yeni kulaklığı oldu. Bu kapsamda Galaxy Buds 3 fiyatı ve Galaxy Buds 3 Pro fiyatı da ortaya çıktı. Sitede yer aldığı üzere Buds 3 229 Euro seviyelerinden kullanıcıya sunulacak iken Buds 3 Pro ise 314 Euro seviyelerinden satışa sunulacak. Söz konusu kulaklıkların beyaz ve gümüş renk opsiyonları ile sunulması beklenmekte.

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğine kısa bir zaman kaldı ve bu etkinlikte piyasaya çıkacak olan Samsung katlanabilir telefonlar da oldukça merak ediliyor. Bu telefonların fiyatları hakkında ortaya çıkan bir bilgi henüz bulunmuyor. Bahse konu ürünlerin fiyatları belli olduğunda biz de buradan sizlere duyuruyor olacağız.