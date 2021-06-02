Samsung Yeni Ayakkabı Cihazıyla Çığır Açıyor!

Samsung, birkaç gün önce Bespoke Shoe Dresser’ı piyasaya sürerek müşterilerinin ilgisini ve hijyenik refahını başka bir seviyeye taşıyor. Güney Kore’de satılan ayakkabı cihazı, kurutma, koku giderme ve hatta sterilizasyon yoluyla ayakkabıların mükemmel koşullarda tutulmasına yardımcı oluyor.

Ayakkabı cihazı, şirketin müşterileri arasında gerçekleştirdiği yakın tarihli bir anketin sonucu olarak piyasaya sürüldü. Ankete katılanların büyük bir kısmı koku gidermenin en büyük endişeleri olduğunu belirtti. Samsung daha sonra ayakkabılarla ilgili olarak müşterilerinin isteklerini karşılayacak bir cihazı kavramsallaştırma, tasarlama ve üretme konusunda daha da ileri gitti.

Evinizde bu cihaz varken, Jet Shoe Tree cihazını kullanarak ayakkabılarınızı kolayca giyebilirsiniz. Sterilize mekanizması, UV Koku Ayrıştırma Filtresi aracılığıyla ek ultraviyole ışınları girişi ile ayakkabının her parçasına ulaşılmasını ve kokusuz hale getirilmesini sağlıyor.

Cihazdaki özelliklerin kombinasyonu, kullanıcının ayakkabılarını mükemmel durumda tutmasına yardımcı oluyor. Xenon UVC lamba, ayakkabıdaki tüm zararlı virüsleri ve bakterileri %99,9 gibi olağanüstü bir oranda yok edebiliyor.

Bu, ayakkabılarınızı sterilize ediyor ve zararlı bileşenlerden arındırıyor. Cihazın fiyatı 900 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıyor ve küresel pazarda da yerini alması bekleniyor. Cihazın renk seçenekleri ise adeta göz kamaştırıyor.