Samsung, Yeni Dizüstü Bilgisayarlarını Satışa Sundu!

Samsung, yeni bir dizüstü bilgisayarın piyasaya sürülmesi için hazırlanıyor. Bu dizüstü bilgisayar, bir ARM işlemciden güç alan Windows 10 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Cihazın uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar olan Galaxy Book Go olduģuna inanılıyor.

Güney Koreli teknoloji devi geçtiğimiz günlerde Galaxy Book Flex2 Alpha ve Galaxy Book Odyssey dizüstü oyun bilgisayarını da içeren birden fazla dizüstü bilgisayarı duyurdu.

Galaxy Book Go hakkında konuşursak, dizüstü bilgisayar 8nm Qualcomm Snapdragon 7c işlemci ve Windows 10 işletim sisteminin ARM sürümü tarafından destekleniyor. Dizüstü bilgisayar, fansız, ince ve hafif bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor.

Galaxy Book Go, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğü destekleyen 14 inç IPS LCD ekrana sahip. Ayrıca LTE desteği ile birlikte gelir ve 4 GB RAM ve 128 GB SSD depolama alanı sunuypr.

Şirket maliyeti düşürmek için temel bir muhafaza sunarken ekran dokunmatik özellikli değil. Bununla birlikte Samsung, Galaxy Book Go’nun Mil-810G dayanıklılık standardıyla uyumlu olmasını sağlıyor. Başka bir deyişle, dizüstü bilgisayar 1,2 metrelik bir düşüşe dayanabiliyor ve toz geçirmez.

Dizüstü bilgisayar sadece 1,39 kilogram ağırlığında ve iki USB C Tipi bağlantı noktası, tek bir USB Tip A, 3,5 mm kulaklık girişi, bir microSD kart yuvası ve hatta bir SIM kart yuvası sunuyor.

Güç tasarruflu ARM tabanlı işlemci, sağlam pil ömrü sunması gereken 42,3 Wh pil ile eşleştirilmiş. Cihazın Almanya’da 449 Euro’ya (kabaca 542 ABD Doları) piyasaya çıkması beklenirken, ABD’de daha ucuz 349 ABD Doları ile satışa sunulacak ancak bu sürümde LTE desteği bulunmuyor.