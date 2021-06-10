Samsung Yeni Kamera Sensörü ISOCELL JN1’i Tanıttı!

Güney Kore’li teknoloji devi Samsung, bu yıl sadece sunduğu akıllı telefonlar ile piyasaya hakim olmuyor. Şirket aynı zamanda diğer üreticiler için ekran panelleri üretiyor ve birçok teknolojik alan cihazı bulunuyor. Bununla birlikte firma akıllı telefonlar için aynı zamanda kamera sensörleri de üretiyor.

Bugün ise Samsung, yeni nesil akıllı telefonları hedefleyen yeni bir kamera sensörünü daha tanıttı. ISOCELL JN1 olarak isimlendirilen yeni kamera sensörünün 50 Megapiksel çözünürlüğü var. Ayrıca yeni üretilen bu sensörün boyutu ise 0,64 μm yani şimdiye kadar üretilmiş en küçük kamera sensörü olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni ISOCELL JN1, orta segment cihazların yanı sıra amiral gemisi akıllı telefonlarda da kullanılabiliyor. Sensörün özellikleri arasında gelişmiş bir piksel izalosyonu ve çapraz konuşmayı azaltmaya sahip yeni ISOCELL 2.0 yer alıyor. Bununla birlikte ışık hassasiyetinin ve renk doğruluğunun iyileştirildiği bu sensörde, 12.5 Megapiksel görüntüleri büyük bir 1.28μm pikselde birleştirebilen Tetrapiksel teknolojisi bulunuyor.

Bu sayede iki pozun aynı anda yakalanmasıyla gerçek zamanlı HDR kalite elde edilmiş oluyor. Otomatik odaklama hızı ve doğruluğu arttırılan yeni sensörde yeniden tasarlanmış bir mikro lens yer alıyor. ISOCELL JN1, akıllı telefonların içerisinde bulundurduğu yonga göre 4K 60 FPS ve 1080p 240 FPS‘ye kadar video kaydı yapabiliyor. Yeni sensör şuan da seri üretime geçmiş durumda bu da yeni çıkacak telefonlarda kısa zamanda göreceğimiz anlamına geliyor.