Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Samsung Yeni Kulaklığı Galaxy Buds 3 Pro için İşler Yolunda Gitmiyor! Teknoloji Haberleri Samsung Yeni Kulaklığı Galaxy Buds 3 Pro için İşler Yolunda Gitmiyor! Emine Emre 9 Görüntüleme

Samsung 10 Temmuz’da Galaxy Unpacked etkinliği düzenlemiş ve pek çok amiral gemisi cihazıyla birlikte üst segment kablosuz kulaklığı Galaxy Buds 3 Pro’yu da tanıtmıştı. Ancak Samsung yeni kulaklığı Galaxy Buds 3 Pro için işler yolunda gitmiyor. 250 dolarlık bir etiket fiyatı ile piyasaya sürülen ve bazı ülkelerin ön sipariş verdiği cihazın çıkışı ertelendi. Pek çok ülkede satışa çıkamayan Buds 3 Pro’nun problemi ne? İşte detaylar…

Samsung Yeni Kulaklığı Buds 3 Pro için İşler Yolunda Gitmiyor!

Samsung’un heyecanla beklenen kulaklığı hayal kırıklığı yaşattı. Birtakım kalite problemleri ile gündeme gelen kulaklığın çıkışı ertelendi. Öncelikle Güney Kore kullanıcı ve incelemecilerden Galaxy Buds 3 Pro hakkında bazı şikayetler geldi. Bu kapsamda söz konusu amiral gemisi kulaklığın hem üretim kalitesi hem de tasarımı ile ilgili sıkıntılar Samsung’a iletildi.

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İncelemeci ve kullanıcıların aktardığına göre kulaklığın uç kısmındaki plastik kısımlar çıkarılıp takılırken çok çabuk yırtılıyor. Cihazın fiyatına göre düşük bir kalitede olduğu belirtilmekte. Fiziksel bakımdan da yetersiz olduğu deklare ediliyor. Tüm bu sorunlara baktığımızda kulaklığın yazılımsal değil donanımsal / fiziksel olduğu görülüyor. Bu da markanın işini zora sokuyor denilebilir.

Bu hafta başında Samsung, Galaxy Buds 3 Pro’nun başlık kısımlarının nasıl çıkarılıp takılabileceğine yönelik bir rehber yayınlamıştı. Akabinde ise Güney Koreli Samsung yetkilileri “Ön satış döneminde satın aldığınız bazı ürünlerde karşılaşmış olabileceğiniz kalite sorunları için içtenlikle özür dileriz. Satın aldığınız ürünle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, değişim veya para iadesi için yakındaki servis merkezini ziyaret edebilirsiniz. Benzer olayların tekrar yaşanmasını önlemek için ayın 24’ündeki resmi yurt içi lansmanından önce tüm süreçleri kapsamlı bir şekilde inceliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Galaxy Buds 3 Pro Sorunu Nedir?

Samsung’un bahse konu kulaklıkla ilgili nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor. Bununla birlikte sorunlu ürünlerden dolayı ABD Amazon’daki Galaxy Buds 3 Pro satışı kaldırıldı. En çok kullanılan e-ticaret sitelerinden olan Best Buy’da ise Buds 3 Pro sayfasında “yakında geliyor” açıklaması bulunuyor.

Global çapta bir teknoloji devinin böyle bir cihazı amiral gemisi segmentinde piyasaya çıkarması kullanıcıları şaşırtmış durumda. Markanın ilerleyen süreçte nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu. Samsung’dan yeni bir açıklama geldiğinde biz de buradan sizlere Buds 3 Pro hakkındaki gelişmeleri duyuruyor olacağız.