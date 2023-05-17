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Samsung, Yeni Nesil Pil Üretiminde Önemli Yol Katetti!

Samsung yeni oksit bazlı katı hal pilleri araştırmaya ve geliştirmeye odaklanarak geleceğin mobil cihazlarına bu devrim niteliğindeki pil teknolojisiyle güç sağlamayı amaçlıyor.

Ayşen Sıla

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Samsung, katı hal pilleri geliştirme ve üretme çabalarını hızlandırarak pil teknolojisinde önemli bir adım atıyor. Katlanabilir ekranlara kıyasla ilerleme daha yavaş olsa da, son raporlar Samsung’un katı hal pil geliştirmede ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Samsung Electro-Mechanics ve Samsung SDI adlı iki bölüm, farklı pazar segmentleri için katı hal pilleri üretiminde başı çekiyor.

Samsung Electro-Mechanics, BT segmenti için oksit bazlı katı hal pilleri araştırmaya ve geliştirmeye odaklanarak geleceğin mobil cihazlarına bu devrim niteliğindeki pil teknolojisiyle güç sağlamayı amaçlıyor. Bu arada Samsung SDI, elektrikli araçlar (EV’ler) için sülfür elektrolitli katı hal pilleri geliştirmeye odaklanacak.

Katı hal piller, sayısız avantajları nedeniyle büyük önem taşıyor. En önemli faydalarından biri, geleneksel lityum iyon pillere kıyasla daha yüksek enerji depolama kapasiteleri. Ek olarak, katı hal piller, delindiklerinde alev almadıkları için çok daha güvenli ve bu da lityum bazlı pillerle ilgili önemli bir güvenlik sorununu gideriyor.

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Bu güvenlik yönü, elektrikli araç üreticileri için katı hal pillerini özellikle arzu edilir hale getiriyor. Çarpışma anında yangın riskini ortadan kaldırarak, EV’lerin genel güvenliğini artırmaya katkıda bulunuyorlar. Bununla birlikte, faydalar otomotiv endüstrisinin ötesine geçiyor. Katı hal piller akıllı telefonların ve tabletlerin güvenliğini ve dayanıklılığını artıracağından, bu teknolojik gelişmeden her segment faydalanacak.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
KaynakGsm Arena

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