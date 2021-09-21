Samsung Yeni Sensörünü Tanıtmaya Hazırlanıyor!

200MP ISOCELL HP1 sensörü, Samsung’un mobil görüntü sensörlerindeki en son yeniliği olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin mevcut teknolojilerin sınırlarını zorlamaya yönelik tasarım politikasının bir yansıması da diyebiliriz. Sensör hala geliştirilme aşamasında ancak sinyaller, bu donanımın yakın gelecekte mobil cihazlara girebileceği yönünde.

Samsung, bu etkileyici donanım cep telefonlarına girdiğinde neler bekleyebileceğimize dair kısa bir aydınlatıcı video yayınladı. ISOCELL HP1 sensörü, derin öğrenme yeniden düzenleme algoritmasına dayalı olarak birden fazla işlevselliğe sahip.

Videoya ve Samsung’un resmi açıklamasına göre, 2×2 piksel gruplama yapabiliyor, böylece sensörün yeterli görüş alanı daralmasıyla 8K videolar çekmesini sağlıyor. Ek olarak, HP1 sensörüyle 4×4 gruplama da mümkün, bu da çoğu sensörden daha iyi olan 12,5MP çözünürlükle sonuçlanıyor.

Samsung ISOCELL HP1, bir sürü akıllı sistem ve özellikle vurgulanan mükemmel bir ışık toplama yeteneği sunuyor. Bunlara Aşamalı HDR, Smart-ISO, çoklu örnekleme ve Double Super PD dahil. Bu özellikler, HP1’i benzer sensörler arasında hiyerarşinin en üstüne yerleştiriyor. Devasa 200MP teklifiyle 50MP ISOCELL GN2 ve JN1‘i gölgede bırakabiliyor.