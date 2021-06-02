Samsung Yeni Soundbar Hoparlörü Piyasaya Sürdü!

Samsung Electronics, ev aletleri konusunda oldukça başarılı ve soundbar hoparlör kategorisinde ise dünya lideri. Küresel pazar araştırma şirketi Future Source’a göre, Samsung, art arda yedi yıl boyunca küresel satışların neredeyse dörtte birini oluşturuyordu. Samsung başarısını koruyabilmek adına bugün yeni soundbar hoparlörü satışa çıkardı.

Samsung, iç pazarı için iki yeni üst düzey soundbar modelini tanıttı. Her ikisi de 2021 Q serisinden ve iki model HW-Q950A ve HW-Q900A isimlerine sahip. Her ikisinin de Haziran 2021’in son haftasında satışa çıkması bekleniyor.

Hem Samsung Soundbar HW-Q950A hem de HW-Q900A, bir dizi ek özellik ve işlevsellik sağlıyor. Aynı zamanda çeşitli çarpıcı ve canlı ses efektleriyle üstün bir ses çıkışı sunuyor. Otomatik Ekolayzerli geliştirilmiş SpaceFit Sound+ özelliği, kullanıcılar için daha zengin bir ses deneyimi sağlıyorr.

Q-Symphony işlevi, cihazdan gelen ses çıkışında gecikme olmaması için TV ve ses çubuğu arasında kesintisiz bir sinerji sağlıyor. Aynı zamanda TV’nin dahili ses çıkışı da korunabiliyor.

Q-Symphony işlevinin daha geniş bir TV serisine dahil edilmesiyle, alt uçtaki ürünleri bile satın alan tüketicilerin yüksek düzeyde üç boyutlu surround sesin keyfini çıkarmaları garanti ediliyor. Her iki cihaz da yakında küresel pazara giriş yapabilir. Fiyatları ise 1250 ile 1700 dolar arasında değişiyor.