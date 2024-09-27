Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Samsung Yeni Tablet Serisi Galaxy Tab S10 Türkiye Fiyatı Belli Oldu! Teknoloji Haberleri Samsung Yeni Tablet Serisi Galaxy Tab S10 Türkiye Fiyatı Belli Oldu! Emine Emre 2 Görüntüleme

Samsung, üst seviye özelliklere sahip olan tablet serisi Tab S10’un tanıtımını gerçekleştirdi. Galaxy Tab S10 Ultra ve Tab S10 Plus olacak şekilde iki modelden oluşan tabletlerin özellikleri dudak uçuklattı. Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung yeni tablet serisi Galaxy Tab S10 Türkiye fiyatı da belli oldu. Galaxy Tab S10 hakkında merak edilen detaylar içeriğimizde…

Samsung Üst Segment Tablet Serisi Galaxy Tab S10 Nitelikleri

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra ve Tab S10 Plus tanıtımı gerçekleşti, özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu. Üst seviye tablet modelleri arasında yer alacak olan S10 serisi MediaTek Dimensity 9300+ yonga setinden gücünü alacak. Cihazların özelliklerini kısaca listeleyelim…

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Galaxy Tab S10 Ultra özellikleri:

Ekran: 14.6 inç, 1848 x2960, 120 Hz, HDR10+, Dynamic AMOLED 2X

İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+

Bellek: 12 GB, 16 GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB (+microSD)

Arka kamera: 13 MP f/2.0 (geniş) + 8 MP f/2.2 (ultra geniş)

Ön kamera: 12 MP f/2.2 (geniş) + 12 MP f/2.4 (ultra geniş)

Batarya: 11200 mAh, 45 W

Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.3

Yazılım: Android 14, One UI 6.1

Boyut ve ağırlık: 326.4 x 208.6 x 5.4 mm, 718 g

Galaxy Tab S10 Plus özellikleri:

Ekran: 12.4 inç, 1752 x 2800, 120 Hz, HDR10+, Dynamic AMOLED 2X

İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 256 GB, 512 GB (+microSD)

Arka kamera: 13 MP f/2.0 (geniş) + 8 MP f/2.2 (ultra geniş)

Ön kamera: 12 MP

Batarya: 10090 mAh, 45W

Bağlantı: WiFi 6e, Bluetooth 5.3

Yazılım: Android 14, One UI 6.1

Boyut ve ağırlık: 285.4 x 185.4 x 5.6 mm, 571 g

Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Samsung Tab S10 Ultra ve Plus modelleri 4 Ekim 2024’te satışa çıkacak.

Samsung Yeni Tablet Serisi Galaxy Tab S10 Türkiye Fiyatı!

Samsung S10 tablet serisi modelleri fiyatları depolama alanı büyüklüklerine göre farklılık göstermekte. Bu kapsamda Ultra ve Plus model tabletlerin Türkiye fiyatları aşağıdaki gibi listelenebilir: