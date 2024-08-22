Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Samsung Yeni Tabletleri Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra Görüntüleri Ortaya Çıktı! Teknoloji Haberleri Samsung Yeni Tabletleri Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra Görüntüleri Ortaya Çıktı! Emine Emre 2 Görüntüleme

Samsung Temmuz ayında gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde pek çok yeni cihazın tanıtımını gerçekleştirdi ancak hali hazırda geliştirdiği tabletler hakkında bir bilgi paylaşmadı. Cihazların özellikleri merakla beklenirken Samsung yeni tabletleri Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra görüntüleri ortaya çıktı. İşte, S10+ ve S10 Ultra hakkında merak edilenler…

Samsung Yeni Tabletleri Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Samsung’un yeni tablet serisi Galaxy Tab S10’un çıkışı heyecanla bekleniyor. Şimdiye dek seri hakkında birtakım sızıntılar olsa da pek çok özelliği hala bilinmezliğini koruyor. Tab S10 serisinden Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra’ya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı ve tasarımları belli oldu.

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Samsung’un yeni tablet serisi hakkında daha evvel yalnızca iki modelden oluşacağına yönelik söylemler mevcuttu. Yeni çıkan tanıtım görüntülerinden anlaşılacağı üzere sızıntılar doğru çıktı. Seride Tab S10+ ve S10 Ultra modelleri olacak. Sızdırılan görüntülere bakıldığında cihazların iki renk opsiyonu ile piyasaya sürüleceği söylenebilir.

Galaxy Tab S10 Ultra modelinde çentikli bir ekran tasarımı mevcut; Plus versiyonunda ise çentiksiz bir ekran tasarımı görülmekte. Tasarım bakımından oldukça sade olan bu iki yeni model aslında dış görünüş olarak selef modellerine benziyor.

Tab S9 Ultra’nın halefi olan S10 Ultra boyut bakımından da pek farklı değiller; cihaz 326,4 x 208,6 x 5,45 mm boyutları ile geliyor. Ultra modelinin ekran büyüklüğü 14,6 inç olarak belirtilmiş durumda ki bu da S9 Ultra model ile aynı denilebilir. Galaxy Tab S10+ versiyonunun ise Ultra modelden daha küçük bir panel ile gelmesi bekleniyor. Çıkan haberlere göre S10 serisinin Plus modeli 12,4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak.

MediaTek Dimensity 9300+ İşlemci ile Gelecek

Teknik özellik kısmına baktığımızda ise Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra modellerinde MediaTek Dimensity 9300+ yonga setinin kullanılacağı söylenmekte. İşlemcisine bakılırsa cihazların performans odaklı, güçlü tabletler olduğu söylenebilir. Söylenildiği gibi tabletler Mediatek işlemci ile gelirse, Samsung ilk defa amiral gemisi tabletlerinde MediaTek yonga seti kullanmış olacak.

Samsung üst segment tabletleri Tab S10 serisi batarya kısmında ise henüz pil kapasitesi belli olmasa da 45 W hızlı şarj desteğine sahip olacağını söyleyebiliriz. Cihazların fiyatları ve tam çıkış tarihleri bilinmemekle birlikte Ekim ayında piyasaya sunulacağı söyleniyor. Cihazlar hakkında şimdilik bilinenler bu kadar, yeni detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.