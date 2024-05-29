Teknoloji alanındaki en büyük markalardan biri olan Samsung’da grev var, çalışanlar 7 Haziran’da iş bırakacak. Bu grev 55 yıldır sektörde faaliyet gösteren markanın tarihinde bir ilk olacak. Çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep eden ve sendikaya üyeliği bulunan pek çok çalışan bir gün çalışmayacaklar. İşte ayrıntılar…

Samsung’da Grev Var, Çalışanlar 7 Haziran’da İş Bırakacak!

Dünya çapında sendikalaşma son zamanlarda oldukça arttı. Büyük ya da küçük fark etmeksizin şirketler ve çalışanlar sendikalaşmaya özen göstermekteler. Bu markalardan biri de Samsung oldu. 1969 yılında teknoloji sektöründe faaliyete başlayan ve dünyanın en iyi markalarından biri haline gelen Güney Kore menşeli Samsung 2010’lu yılların sonlarında, 2018 yılında, sendikalaşmaya izin verdi.

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2018 yılından bu yana da çalışanlar sendika üyesi olarak çalışma haklarını teminat altına almaya başladı. Bu kapsamda Samsung Eectronics çalışanları da “Uluslararası Samsung Electronics Sendikası” kurmuşlardı. Bahse konu sendika günümüzde on binlerce çalışanı temsil etmekte.

Uluslararası Samsung Electronics Sendikası kısa zaman içerisinde bir grev düzenleyeceğini deklare etti. Sendika üyesi olan Samsung çalışanları 7 Haziran’da iş bırakacak ve o gün ücretli izinli sayılacaklar. Belirtilene göre çalışanlar daha iyi çalışma koşullarına kavuşmak için böyle bir greve başvuracaklar.

Çalışanlar Yüzde 6,5 Oranında Zam İstiyor

Samsung sendikasının şu anda 28 bin civarında üyesi bulunmakta. Bu rakam Samsung’un global çaptaki çalışanlarının yüzde 20’sinden daha fazla bir sayıya tekabül ediyor. Grev hakkında açıklama yapan Samsung sendikası temsilcileri, işçilerin ihmal edildiğini, çalışma şartlarında iyileştirilmeye gidilmesi gerektiğini belirtmekteler. Temsilciler, çalışanlar için yüzde 6,5 oranında bir maaş artışı ve şirketin genel kazancına göre belirlenen ikramiye talebinde bulunmaktalar.

Söylenene göre Samsung ile sendika arasında görüşmeler 2024’ün başından bu yana sürüyor ve hala bir anlaşmaya varılamadığı için grev yoluna gidilmiş durumda. Bununla birlikte grevden önce Güney Koreli şirket ile sendika arasındaki görüşmelerin de süreceği belirtilmekte. Sendikadan gelen bilgilere göre; eğer çalışanlar için istedikleri iyileştirmeler gerçekleştirilmezse daha uzun süreli bir greve başvurabilirler.

Bahse konu grev hakkında görüş bildiren analistlere göre, böyle geniş çaplı bir grev Samsung’un tedarik zincirini etkileyebilir. Nitekim marka, çip ve akıllı telefon üretimi konusunda dünyanın en büyüklerinden biri. Dolayısıyla bir günlük aksama bile şirketi etkileyebilir. Bakalım ilerleyen günlerde süreç nasıl işleyecek…