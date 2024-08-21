Global çapta en büyük oyun etkinliklerinden biri olan Gamescom 2024, sektörün en yenilerine ev sahipliği yapıyor. Etkinlikte yeni oyunların tanıtımlarının yanı sıra oyun alanında kullanılan yeni nesil teknolojik cihazlar da lanse ediliyor. Bu kapsamda Samsung da yeni ürününü tanıttı. Samsung’tan gözlüksüz 3D oyun monitörü geliyor; Odyssey 3D. Etkinlikte duyurulan cihazı özellikleri içeriğimizde.

Samsung’tan Gözlüksüz 3D Oyun Monitörü Geliyor: Odyssey 3D

Samsung, Gamescom 2024 etkinliğinde ilk üç boyutlu oyun monitörünü duyurdu. Odyssey 3D adı ile tanıtılan monitör, gözlüğe ihtiyaç duymadan 2 boyutlu görüntüyü üç boyutluya çevirebiliyor. Bunu yaparken de göz izleme teknolojisinden faydalanıyor.

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Samsung, oyun monitörleri alanında kendini ispatlamış bir marka. Bununla birlikte bahse konu oyun monitörü gözlüksüz üç boyutlu olması bakımından Samsung’un ilk monitörü olarak ön plana çıkıyor. Odyssey 3D iki boyutu ile geliyor; 27 inç ve 37 inç. 4K çözünürlüklü OLED ekran teknolojisinin bulunduğu monitör 165 Hz tazeleme hızı sunmakta. 1 ms’lik tepki süresi ile dikkatleri üzerine çeken Odyssey 3 boyutlu monitör, AMD FreeSync Premium teknolojisini de barındırıyor.

Odyssey 3D Monitör Nasıl Çalışır?

Monitörün çalışma prensibine bakacak olursak; iki kamera ile izleyicinin gözleri 3D alanda takip edilirken, görüntü eşleme teknolojisi ile görüntü gerçek zamanlı olarak ayarlanıyor. Bu şekilde net bir şekilde üç boyut efekti oluşturmak amaçlanıyor. Ardından ekranın ön kısmında bulunan mercekli lensler hafif bir şekilde iki farklı görüntü oluşturarak, 3D efekti vermiş oluyor.

Samsung tanıtımda Odyssey 3D’nin VR (sanal gerçeklik) oyunlarını oynatabildiğini ve bununla birlikte iki boyutlu bir görüntüyü 3 boyutlu bir hale getirebildiğini aktardı. Samsung’un bu son teknoloji monitörü kullanıcının tercihine göre 2D ya da 2D şeklinde kullanılabilmekte. Monitörde 2 tane HDMI 2.1 portu ve 1 tane DisplayPort 1.4 bulunuyor. Ayrıca cihaz ayarlanabilir yüksekliğe sahip bir stand ile geliyor.

Odyssey 3D Monitör Fiyatı Ne Kadar, Ne Zaman Piyasaya Çıkar?

Samsung gözlüksüz üç boyutlu monitörünün pek çok özelliğini deklare etti ancak fiyatını açıklamadı. Odyssey 3D’nin çıkış tarihi tam olarak açıklanmasa da 2024 bitmeden kullanıcıya sunulması bekleniyor.