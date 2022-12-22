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Samsung’un Kârı Risk Altında – Tüm Detaylar

amsung Electronics için faaliyet karı tahminini önceki seneden %25,6 inişle 4,5 milyar dolara düşürdü. Tahmin doğru çıkarsa, bu, Samsung'un 2021'in aynı çeyreğine göre faaliyet kârında %58,3'lük bir düşüşü temsil edecek.

Ayşen Sıla

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Raporlara göre Samsung‘un 2022’nin dördüncü çeyreğinde faaliyet kârı sorun yaşayabilir. Küresel yatırım ve bankacılık şirketi, dördüncü çeyrek için Samsung Electronics için faaliyet karı tahminini önceki seneden %25,6 inişle 4,5 milyar dolara düşürdü. Tahmin doğru çıkarsa, bu, Samsung’un 2021’in aynı çeyreğine göre faaliyet kârında %58,3’lük bir düşüşü temsil edecek.

Tahmindeki düşüş, büyük ölçüde Samsung’un yarı iletken iş biriminde azalan işletme kârı tahmininden kaynaklanıyor. Goldman Sachs, Samsung’un dördüncü çeyrekte çip üretim işinden 1,5 trilyon işletme kârı elde edeceğini tahmin ediyor; bu, şirketin 2021’in dördüncü çeyreğinde yarı iletken biriminden elde ettiği faaliyet karından %83’lük büyük bir düşüş. 2009’dan beri yarı iletken işi için işletme kârı.

Samsung için kazanç tahminleri, daha iyimser rakamlar öngören yerel kurumlarınkinden çok farklı. Küresel yatırım bankası, aşağı yönlü ayarlamayı küresel bellek işlemci sektöründeki zayıf performanslara ve Samsung’un azalan akıllı telefon ve TV sevkiyatlarına bağladı. Ayrıca, Samsung’un küresel pazarın bellek işlemci arıza döngüsü nedeniyle gelecek yıl işletme kârında daha büyük bir düşüş kaydetmesini bekliyor.

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Bazı yerel analistler, 2024’te bellek işlemci pazarında bir geri dönüş öngörürken, Samsung için kısa vadeli görünüm pek iyi görünmüyor. Şirket, yarı iletken çiplere olan talebin azalması ve diğer faktörler nedeniyle 2022’de zorlu bir dördüncü çeyrek ve 2023’te zor bir yılla karşı karşıya kalacak. Samsung’un bu zorlukların üstesinden nasıl geleceği ve gelecekte geri dönüşü sağlayıp sağlayamayacağı henüz belli değil.

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