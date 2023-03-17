Samsung’un OLED Era Sayfası İle Akıllı Telefonunuzun Ekranını Keşfedin

Samsung, yakın zamanda kullanıcıların akıllı telefonlarının OLED ekranlarla donatılıp donatılmadığını belirlemelerine yardımcı olmak için “OLED Era” adlı özel bir web sayfası sundu. Bu yeni özellik, Samsung cihazlarında kullanılan ekran teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için yararlı bir kaynak.

SamsungDisplay.com üzerinden yapılan bu teşhis büyük bir ilgi de gördü. Siz de siteye girerek OLED ekrana sahip olup olmadığını görmek için akıllı telefonunuzun adını yazabilirsiniz. Alternatif olarak, hangi modellerin OLED ekranlara sahip olduğunu öğrenmek için Samsung ve diğer markaların listesine göz atabilirsiniz.

Her Samsung akıllı telefonun OLED ekran kullanmadığını unutmayın. Bazı bütçe dostu modeller, OLED ekranlara kıyasla daha uygun fiyatlı ancak bazı dezavantajlara da sahip olan LCD ekranlarla birlikte geliyor. Samsung, OLED ekranlarını genellikle Galaxy S ve Galaxy Note serisi gibi üst düzey akıllı telefonları için ayırıyor.

Organik Işık Yayan Diyot’un kısaltması olan OLED, ışık oluşturmak için organik bileşikler kullanan bir ekran teknolojisidir. Arka ışığa ihtiyaç duyan LCD ekranların aksine, OLED ekrandaki her piksel kendi ışığını yayar. Bu, daha doğru renkler, daha derin siyahlar ve daha yüksek kontrast oranları sağlar.

OLED ekranlar, LCD ekranlardan daha ince, daha hafif ve enerji açısından daha verimlidir. Ayrıca daha yüksek yenileme hızlarına sahiptirler ve bu da onları oyun ve diğer hızlı tempolu uygulamalar için mükemmel kılar.

İki ana OLED ekranı türü vardır: PMOLED (Pasif Matris OLED) ve AMOLED (Aktif Matris OLED). PMOLED ekranlar daha basit ve daha ucuzdur, ancak sınırlı çözünürlüğe sahiptirler, bu da onları akıllı saatler gibi küçük ekranlar için uygun hale getirir. AMOLED ekranlar ise daha gelişmiş ve maliyetlidir ancak daha yüksek çözünürlük ve üstün performans sunar, bu da akıllı telefonlar ve TV’ler gibi daha büyük ekranlar için idealdir.

Samsung’un OLED Era sayfası, akıllı telefonlarının ekran teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen kullanıcılar için uygun bir araç. Bir Samsung akıllı telefonun OLED ekrana sahip olup olmadığını öğrenmenin kolay bir yolunu sunan Samsung, OLED teknolojisinin faydalarıyla ilgilenenler için değerli bilgiler sağlıyor.