Samsung’un Varisi Lee Jae-yong Affedilebilir!

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Samsung varisi olarak nitelendirilen Lee Jae-yong, eski Güney Kore Başkanı‘na bazı fabrikaların açılması için rüşvet verdiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Ancak bu Güney Kore halkı tarafından hükemete karşı oldukça fazla olumsuz tepki almasına yol açtı.

Bunun üzerine Güney Kore‘li bazı anket şirketleri yaptıkları araştırmalar sonucunda Güney Kore halkının çoğunun Lee Jae-yong‘un affedilmesini istediğini ortaya koydu. Bununla birlikte ülke içerisinde faaliyet gösteren büyük şirket patronları da Lee Jae-yong‘un bu yarı iletken kıtlığında affetme fikrine destek verdiği belirtildi.

Seul merkezli dört anket şirketi Embrain Public, KSTAT Research, Korea Research International ve Hankook Research, 1000 kişiden fazla bir ekip ile çalıştılar ve katılımcıların %64‘nün Lee Jae-yong‘un affetme fikrini desteklediğini açıkladılar. Ancak bazı analistler anketin %3.1 bir ahta payına sahip olduğun dile getiriyor olsa da Güney Kore‘lilerin çoğunun affetme fikrine sıcak baktığı kesinleşmiş durumda. Tabi bu anket sonucu ile Lee Jae-yong‘un serbest kalacağı kesin değil.

Son kararı yine Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in verecek. Moon Jae-in konu hakkında “adalet, emsaller ve kamuoyu duygusunun aynı zamanda dikkate alınması gerektiğini” dile getirdi. Böylelikle bir af kararı vermeden önceden insanların ne istediğine önem vereceğini de bildirdi. Anket sonucuna göre bakılacak olursa eğer Jae-yong‘un bir devlet affına kavuşacağı yüksek ihtimal olarak görülüyor.