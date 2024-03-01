Samsung’un Yeni Kablosuz Kulaklıkları İçin Şarj Kutusu Onaylandı

Geçtiğimiz yılın sonlarında özel bir raporda Samsung’un 2024 yılında Galaxy Buds 2 Pro’nun halefini piyasaya süreceği açıklanmıştı. Yakın zamanda Samsung’un Pro olmayan Galaxy Buds 2’nin devamı üzerinde de çalıştığı öğrenildi. Hem Galaxy Buds 3 hem de Galaxy Buds 3 Pro’nun bu yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Samsung yeni şarj kutusu ortaya çıktı

Bu bilgilerin bir kısmı, Samsung’un Buds 3 ve Buds 3 Pro’yu piyasada satmaya başlaması için ihtiyaç duyacağı sertifikalardan gelecek ancak ne yazık ki, Galaxy Buds 3 Pro şarj kutusunu çalıştıracak bataryaya ilişkin son sertifika hiçbir şeyi açığa vurmuyor.

Pil ilk olarak birkaç gün önce onaylandı ancak Safety Korea web sitesi artık pilin bir fotoğrafını ekledi. Pil, Galaxy Buds 2 Pro kasasının içindeki pilden yaklaşık 1 milimetre daha uzun ve daha geniş görünüyor ancak daha kalın olup olmadığını söylemek imkansızdır. Üstte basılması gereken pilin özellikleri de görünmediğinden, kapasitede bir artış olup olmadığını anlamanın bir yolu yoktur.