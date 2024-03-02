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Teknoloji Haberleri

Senatör Apple’ın Yeni Reaksiyonlar Özelliğiyle Sürprizle Karşılaştı

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
2 Mart 2024
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Senatör Apple'ın Yeni Reaksiyonlar Özelliğiyle Sürprizle Karşılaştı

Pensilvanya’yı temsil eden kıdemsiz ABD Senatörü John Fetterman, MSNBC tarafından Zoom üzerinden canlı olarak röportaj yapılıyordu ve bir soruya verdiği yanıt sırasında Senatör Fetterman, yazılımın sanal mesajların yayınlanmasını tetikleyen iki barış işareti olarak algıladığı havadan alıntı hareketi yaptı. Cevap vermeye devam ederken Fetterman’ın üzerine konfeti yağdı. Bunun nedeni Apple’ın iOS 17 ile kullanıma sunduğu yeni Reaksiyonlar özelliğiydi.

Senatör Apple'ın Yeni Reaksiyonlar Özelliğiyle Sürprizle Karşılaştı

iOS 17 ile birlikte yeni Reaksiyonlar özelliği geldi

Reaksiyonlar ile belirli hareketler bir yanıtı tetikler ve bu özellik varsayılan olarak etkinleştirildiğinden, örneğin Senatör Fetterman gibi Reaksiyonlar’ın farkında olmayan biri kendisini utanç verici veya garip bir durumda bulabilir.

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