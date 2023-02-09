Sennheiser HD 660S2 Kulaklıklar Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Sennheiser HD 660S2 kulaklık tanıtıldı. Yeni kulaklıklar, Apple’ın AirPods Max’inden daha pahalı bir fiyat etiketi ile geliyor. HD 660S2 ANC veya kablosuz işlevsellik olmadan satışa çıktığını da belirtelim.

Sennheiser 600 serisi, sağlam bir şeylere ihtiyaç duyan ses meraklıları arasında lider bir ürün olmuştur. Seri, çıkışından bu yana geçen 25 yıl boyunca birkaç kez yeni modelleri de bünyesine ekledi. Yeni HD 660S2 de, önceki modellere göre mükemmel ses iyileştirmeleri sunuyor ve sağlam bir yapıya sahip.

Orijinal Sennheiser HD 600 modelinin fiyatı 1997’de piyasaya sürüldüğünde 450 dolardı. Bu fiyat etiketi bugün yaklaşık 850 dolara tekabül ediyor ve yeni model hâlâ oldukça uygun fiyatlı. Sennheiser, revize edilmiş 300 ohm’luk transdüserlerin, kulaklıklardaki ağır vuruşlu davullar için rezonans frekansını 70Hz’e düşürmeye yardımcı olduğunu söylüyor.

Sennheiser 600 serisindeki tüm modeller, bir dereceye kadar gürültü girişimine izin veren arkası açık kulaklıklar olarak karşımıza çıkıyor. HD 660S2, performansını üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmış. HD 660S2’de aktif gürültü giderme özelliği yok, bu nedenle yalnızca sessiz ortamlarda kullanışlı. Arkası açık tasarım ayrıca, gürültü engellemenin dahil edilmesinin mümkün olmadığını da ima ediyor.

Kulaklıklarda, 0,25 inç ve 4,4 mm stereo fişli bir çift 5,8 fit değiştirilebilir kablo bulunuyor. Kulaklıklar, 1/8-inç adaptörü kullanılarak bir amfiye de bağlanabiliyor. Bir amplifikatöre bağlantı, kullanıcının cihazın yeteneklerinin tümüne sahip olmasına yardımcı oluyor.

Sennheiser HD 660S2, yüksek çözünürlüklü sesin keyfini sonuna kadar çıkarmak isteyenler için tasarlandı. Herhangi bir uygulama desteği yok ve kullanıcıya sınırsız ses çıkışı garanti ediliyor. Kulaklıklar Sehneisser web sitesinde 400 dolardan ön siparişe açıldı bile.