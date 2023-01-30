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Sennheiser IE 200 Kulaklık Bugün Görücüye Çıktı!

Sennheiser IE 200 Kablolu Kulaklık, markanın tescilli TrueResponse dönüştürücü teknolojisine sahip. Teknoloji, yüksek kaliteli ses sunmayı amaçlayan 7 mm'lik ultra geniş bant dönüştürücü kullanıyor. TrueResponse dönüştürücü teknolojisi, derin ve güçlü bas ile dengeli ve canlı bir ses sağlayarak üstün bir dinleme deneyimi sunuyor.

Ayşen Sıla

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Alman ses ürünleri üreticisi Sennheiser, müzik tutkunları düşünülerek tasarlanmış yeni bir yüksek kaliteli kablolu kulaklığı piyasaya sürdü. Ürünün adı Sennheiser IE 200 kablolu kulaklık olarak adlandırılıyor.

Sennheiser IE 200 Kablolu Kulaklık, markanın tescilli TrueResponse dönüştürücü teknolojisine sahip. Teknoloji, yüksek kaliteli ses sunmayı amaçlayan 7 mm’lik ultra geniş bant dönüştürücü kullanıyor. TrueResponse dönüştürücü teknolojisi, derin ve güçlü bas ile dengeli ve canlı bir ses sağlayarak üstün bir dinleme deneyimi sunuyor.

IE 200 ayrıca çift ayar işleviyle birlikte geliyor. Bu işlev, kullanıcıların kulak yastıklarını ses borusu üzerindeki iki konumdan birine takmalarına olanak tanıyarak sesin nasıl dengelendiğini kontrol etmelerini sağlıyor.

Sennheiser-IE-200-1

Kulaklık yastıkları kapalı konumdayken, kulaklık samimi bir ses alanıyla standart bir kulak içi dinleme deneyimi sunuyor. Tersine, yeni kulaklıklar, kulak yastıkları açık konumdayken uzamsal bir dinleme deneyimi sağlıyor. Çıkış, kulak içi uyumdaki arkası açık kulaklıkların dinleme deneyimiyle karşılaştırılabiliyor.

Ayrıca Sennheiser IE 200, çeşitli boyutlardaki kulaklara uyum sağlayan kompakt bir tasarıma sahiptir. Ergonomik tasarım, kulaklıkların kulağa sıkıca oturmasını ve uzun süreli rahatlık sağlamasını sağlıyor. Kulaklıklı mikrofon seti ayrıca dokunma gürültüsünü azaltan ve gürültülü ortamlarda kullanım için ideal hale getiren geliştirilmiş bir örgülü kablo kullanıyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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